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Meio Ambiente COP31: ApexBrasil prepara programa que mira R$ 9,6 bi em exportação de produtos socioambientais Anúncio foi feito durante a 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31), em Antália, na Turquia

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) estruturou um programa para fomentar a exportação de produtos ligados à sociobiodiversidade, ou seja, gerados a partir do uso sustentável dos recursos naturais. A expectativa é de que a iniciativa movimente R$ 9,6 bilhões nos próximos quatro anos.

O anúncio foi feito durante a 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31), em Antália, na Turquia. A Apex é uma agência ligada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

O projeto deve atender 1,1 mil empreendimentos, entre cooperativas, produtores de agricultura familiar, extrativistas e comunidades tradicionais. Ao todo, 28 cadeias produtivas serão contempladas, como castanha, cupuaçu, mel e açaí.

"Nós temos que pegar as nossas empresas cooperativas e empreendedores pela mão, prepará-los e colocá-los frente aos compradores internacionais", afirmou o presidente da ApexBrasil, Laudemir Müller, nos corredores da COP31.

A Apex levará 350 potenciais compradores estrangeiros ao Brasil para rodadas de negócios. Também haverá 103 feiras e missões internacionais para apresentar os produtos brasileiros. A agência prevê ainda um investimento de R$ 81 milhões para capacitar pequenos e médios empresários em relação ao mercado internacional, com elaboração de planos de negócios para cada um deles.

"Quanto mais incentivarmos o comércio internacional, mais renda vamos gerar e mais capacidade teremos de manter a floresta em pé", disse Müller.

O programa integra um esforço do Brasil para mostrar que há compatibilidade entre a agenda de sustentabilidade e a produção de alimentos, de acordo com Müller. O tema ganhou força nos últimos anos, após a União Europeia instituir lei que proíbe importação de produtos originados em áreas desmatadas.

Ao impor um tarifaço de 25% sobre produtos brasileiros, os Estados Unidos citaram riscos com o desmatamento ilegal no País. "A postura do Brasil e do presidente Lula é sempre pela negociação, mas mostrando a realidade do País", ressaltou Müller

O chefe da ApexBrasil acrescentou que, no geral, os outros países veem o Brasil como estável e democrático, com protagonismo na agenda ambiental, o que contribui para o recorde de US$ 322 bilhões em exportações no ano até outubro, mesmo com as tarifas americanas. "Estamos conseguindo diversificar mercados", afirmou.

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