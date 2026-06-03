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faturamento Copa, Dia dos Namorados e São João aumentam faturamento de bares e restaurantes, aponta pesquisa Levantamento mostra que 74% a 81% dos empresários espera o aumento das vendas em Pernambuco

A proximidade da Copa do Mundo, do Dia dos Namorados e do período junino tem elevado a expectativa de consumo dos bares e restaurantes em Pernambuco. Uma pesquisa realizada pela Abrasel no estado, entre os dias 18 e 26 de maio, mostra que 74% dos empresários esperam aumento no faturamento durante os dias de jogos da competição, enquanto 81% acreditam que vão vender mais no Dia dos Namorados em comparação com uma sexta-feira comum. Essas dadas são embaladas, em Pernambuco, pela força do São João, que também é um fator positivo para esses empreendimentos

Segundo o levantamento, 57% dos estabelecimentos pretende transmitir as partidas, e 54% dos empresários estima um aumento de até 20% no faturamento em relação aos dias sem partidas.

Além disso, a pesquisa aponta que 57% dos estabelecimentos projetam alta de até 20% no Dia dos Namorados, enquanto 24% acreditam que o faturamento poderá ser ainda maior.

Para o presidente da Abrasel em Pernambuco, Tony Sousa, a combinação entre grandes eventos e datas comemorativas fortalece o movimento nos bares e restaurantes. “A expectativa positiva para a Copa do Mundo e para o Dia dos Namorados mostra que o setor aposta na experiência e na convivência como motores importantes de consumo. Bares e restaurantes entendem que esses eventos movimentam não apenas as vendas, mas também fortalecem o vínculo do público com os estabelecimentos", avalia Sousa.

Ainda de acordo com Sousa, no interior do estado, o São João costuma representar um aumento de aproximadamente 20% no faturamento dos estabelecimentos. Já no Recife, onde existe uma tradição de deslocamento para as cidades do interior, a Abrasel vem trabalhando ações específicas para estimular o consumo e manter a capital movimentada. “Este ano, por exemplo, estamos levando operações gastronômicas para dentro do Sítio da Trindade, um dos polos juninos mais tradicionais e frequentados do Recife", conclui.

*Com informações da assessoria

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