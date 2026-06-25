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Economia Copa do Mundo deve movimentar R$ 61 bilhões Pesquisa da Abrasel-PE aponta que 74% dos empresários esperam aumento no faturamento durante os dias de jogos

ACopa do Mundo deve movimentar cerca de R$ 61 bilhões em todo o país, com 60% dos consumidores que pretendem gastar com produtos e serviços durante o mundial, segundo levantamento realizado pelo SPC Brasil. A estimativa do ticket médio por pessoa é de R$ 619.

Na Região Metropolitana do Recife, pesquisas e projeções de entidades ligadas ao comércio e ao setor de alimentação apontam que o Mundial pode impulsionar o consumo, aumentar o faturamento de bares e restaurantes e gerar oportunidades para empresas de diferentes segmentos.

Um levantamento realizado pela Uni Fafire Inteligência de Mercado, com 800 moradores da RMR, revelou que 46,36% da população está otimista ou muito otimista em relação ao desempenho da Seleção Brasileira no Mundial. Além disso, 83,65% dos entrevistados afirmaram acompanhar os jogos da equipe nacional durante competições e amistosos, demonstrando o forte potencial de mobilização do evento.

O estudo também identificou diferenças de comportamento entre homens e mulheres. Entre o público feminino, 41,7% se declararam indiferentes à Copa, contra 22,46% dos homens. Segundo Nogueira, o dado abre espaço para estratégias voltadas a áreas como gastronomia, moda, bem-estar e experiências coletivas.

A expectativa em torno do Mundial também já faz parte dos planos dos consumidores. A médica recifense Ana Claudia pretende acompanhar os jogos da Seleção Brasileira em bares e restaurantes ao lado dos amigos. Para ela, a Copa é uma oportunidade de confraternização e de viver a emoção das partidas em grupo.

“Gosto muito de assistir aos jogos com amigos. O clima é diferente, as pessoas se envolvem mais e acaba sendo um momento de encontro. Quando o Brasil joga, todo mundo entra no mesmo ritmo”, conta.

Como a copa do mundo impulsiona o comércio. Foto: Vinicius Lins/ Folha de Pernambuco

Abrasel-PE

A expectativa positiva também é compartilhada pelo setor de alimentação fora do lar. Pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Pernambuco (Abrasel-PE) aponta que 74% dos empresários esperam aumento no faturamento durante os dias de jogos da Copa do Mundo.

Segundo o presidente da Abrasel em Pernambuco, Tony Sousa, mais da metade dos estabelecimentos pretendem transmitir as partidas. “Entre os empresários que esperam crescimento, 54% projetam aumento de até 20% no faturamento em comparação com dias sem jogos”, destacou.

A Ambev também vê a Copa como uma das principais ocasiões de consumo do calendário brasileiro. Embora não divulgue projeções regionais de vendas, a empresa destaca que grandes eventos esportivos costumam gerar oportunidades para todo o ecossistema ligado ao setor.

Cerveja

Segundo a diretora de categoria da companhia, Anna Paula Alves, a cerveja desempenha papel importante nesse contexto. Dados da Abrasel indicam que a bebida representa cerca de 60% da receita dos bares e 20% da receita dos restaurantes.

A movimentação gerada pela Copa também mobiliza a cadeia de abastecimento em Pernambuco. Presidente da Associação dos Agentes de Distribuição de Pernambuco (ASP), Inácio Miranda afirma que o setor já está preparado para atender ao aumento da demanda durante o torneio. Segundo ele, as distribuidoras desempenham papel fundamental para garantir que produtos cheguem a supermercados, bares, restaurantes e pequenos comércios em todas as regiões do Estado.

“As empresas de distribuição de Pernambuco são muito estruturadas e têm capacidade para distribuir nos picos de consumo. Hoje são 26 mil varejos potenciais que vendem alimentos em Pernambuco”, afirmou.

Miranda destacou ainda que a logística é essencial para manter o abastecimento até nos municípios mais distantes e avalia que a Copa será uma oportunidade para demonstrar a força da cadeia de distribuição pernambucana.

Pequenos negócios

Especialistas em marketing acreditam que a Copa pode beneficiar empresas de diferentes portes e segmentos. Para o CEO da Agência Pontes, Rodrigo Pontes, o torneio vai muito além do futebol e representa uma plataforma de relacionamento com consumidores.

“O consumidor entra no clima da Copa semanas antes dos jogos. Ele organiza encontros, compra produtos temáticos e compartilha experiências nas redes sociais. Quem entender esse comportamento terá mais chances de gerar conexão e aumentar as vendas”, explicou.

Com a combinação de alta audiência, forte engajamento popular e expectativa positiva do mercado, a Copa do Mundo de 2026 surge como uma oportunidade para movimentar a economia local e fortalecer diversos setores da atividade econômica na Região Metropolitana do Recife.­­

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