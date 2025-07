Copergás apresenta micro-ônibus movido a gás natural como alternativa para transporte dos municípios

A- A+

Com o tema “Prefeituras na Rota da Sustentabilidade”, a Companhia Pernambucana de Gás (Copergás) realizou, nesta terça-feira (30), um seminário para apresentar o micro-ônibus movido a gás natural como uma solução sustentável para o transporte público. A iniciativa é fruto de uma parceria com a montadora Volare, e destacou o micro-ônibus original de fábrica movido a Gás Natural Veicular (GNV) e Biometano.

Realizado na sede da Copergás, no Recife, o evento reuniu os prefeitos de Jaboatão dos Guararapes, Mano Medeiros (PL); de Bezerros, Lucielle Laurentino (UB); de Gravatá, Padre Joselito (Avante); e de Moreno, Edmilson Cupertino (PP), além da vice-prefeita de Camaragibe, Comandante Débora (Republicanos), secretários e representantes de outros municípios. Apresentando o veículo esteve o diretor do grupo Compacto, Eduardo Contin, representante da Volare no Nordeste.

O secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Guilherme Cavalcanti, participou do seminário e ressaltou que, de acordo com um levantamento do Governo de Pernambuco, grande parte das emissões de carbono no estado estão ligadas ao transporte público. Ele enxerga nas prefeituras e no governo estadual a possibilidade de mitigar essas emissões.

“A gente poder utilizar o poder de compra das prefeituras, do governo do estado, daqueles municípios que estão adquirindo ônibus, poder mudar essa matriz energética para reduzir emissões, é uma estratégia muito válida. Então viemos hoje aqui trazer essa opção, como Copergás e as empresas que produzem esses equipamentos podem ajudar as prefeituras nesse processo de descarbonização”, destacou.

Já o diretor-presidente da Copergás, Bruno Costa, ressaltou que a iniciativa é parte da estratégia da empresa para estimular a aceleração do processo de transição energética no estado. “Esse é um dos eixos estratégicos que a Copergás vem perseguindo na transição energética. A transição dos veículos pesados para o gás natural. Já fizemos um evento para o caminhão a gás e agora a gente faz esse evento para o ônibus a gás”, pontuou.

