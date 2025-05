Copergás chega a marca de 100 mil clientes residenciais

A- A+

A Companhia Pernambucana de Gás (Copergás) acaba de alcançar um marco histórico: 100 mil clientes residenciais conectados à sua rede de distribuição de gás natural. A conquista consolida a companhia como referência nacional no setor e a primeira do Nordeste a atingir esse patamar. No cenário nacional, apenas seis concessionárias alcançaram essa marca, colocando a Copergás em um grupo de destaque e reforçando seu papel estratégico no desenvolvimento urbano e energético de Pernambuco.

A crescente adesão ao gás natural no segmento residencial é explicada por suas múltiplas vantagens: fornecimento contínuo, sem necessidade de recarga de botijões, segurança operacional, menor impacto ambiental e redução de custos logísticos.

Esses benefícios têm sido cada vez mais reconhecidos tanto por consumidores quanto por construtoras. Empreendimentos de alto padrão e projetos do programa Minha Casa Minha Vida estão incorporando o gás natural desde a planta, como diferencial de conforto e modernidade.

"Esse marco dos 100 mil lares conectados é reflexo direto do compromisso do governo Raquel Lyra com a modernização, a inclusão e a eficiência energética em Pernambuco. O gás natural está se tornando parte do dia a dia das famílias, do transporte e da indústria, transformando realidades e impulsionando o desenvolvimento econômico e urbano de forma sustentável", avaliou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Cavalcanti.

Embora o setor industrial ainda concentre o maior volume de consumo, o mercado residencial tem ganhado protagonismo e contribuído para o novo perfil da distribuição em Pernambuco A Copergás tem respondido a essa demanda com investimentos em expansão e adensamento de sua malha, impulsionando a adesão de novos clientes.

Esse resultado é fruto de uma estratégia de expansão planejada e sustentável, que combina o adensamento da malha na Região Metropolitana do Recife (RMR) com um forte movimento de interiorização do serviço. Apenas em 2024, a companhia registrou crescimento recorde de 15,7% no número de clientes e um aumento de 8,7% no volume médio anual de vendas, que alcançou 23,5 mil m³/dia.

“Alcançar 100 mil clientes residenciais é mais que um marco — é a prova de que estamos cada vez mais presentes na vida das famílias pernambucanas, levando conforto, segurança e eficiência. O que antes era concentrado em grandes condomínios da Região Metropolitana, hoje se expande para bairros populares, cidades do interior e projetos habitacionais do Governo de Pernambuco. Estamos democratizando o acesso ao gás natural. Mais do que números, estamos conectando lares, famílias e histórias” destaca Bruno Costa, diretor-presidente da Copergás.

O avanço do gás natural é uma prioridade do Governo de Pernambuco, que além da Copergás tem utilizado outros órgãos como a Secretaria de Habitação, que passou a incluir o gás natural em projetos do programa Morar Bem localizados em áreas com cobertura da rede, a AGE (agência de empreendedorismo de Pernambuco) que tem produzido linhas de crédito para incentivar o uso do gás natural e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que vê no gás natural um vetor de modernização da infraestrutura urbana e de atração de investimentos.

