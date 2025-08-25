A- A+

O diretor-presidente da Copergás, Bruno Costa, visitou a Folha de Pernambuco nesta segunda-feira (25), onde detalhou os avanços recentes e os próximos passos da empresa dentro da estratégia de transição energética. Segundo ele, os investimentos do governo do estado e de empresas parceiras na expansão do gás natural no estado já somam R$ 100 milhões. Costa foi recebido pelo presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro, e pela vice-presidente do jornal, Mariana Costa.

Bruno, que estava acompanhado do supervisor de Comunicação da Copergás, Sérgio Magalhães, também foi recebido diretor-executivo da Folha, Paulo Pugliesi; pela editora-chefe, Leusa Santos; pela colunista social do jornal, Roberta Jungmann, e pelo radialista Tarcísio Regueira, o Bocão.

A companhia integra a programação de painéis da 14ª edição do Fórum Nordeste, evento promovido pelo Grupo EQM, que será realizado na segunda-feira (1) e que coloca em discussão temas sobre a transição energética. “A Copergás também estará participando do fórum. Então é um dever da gente calhar essa luta (pela transformação energética)”, afirmou Eduardo de Queiroz Monteiro.

Bruno Costa afirmou que as cidades que estão no foco da companhia para avançar no que diz respeito à expansão do gás natural são o Recife, Caruaru e Paulista. Além dos investimentos em áreas urbanas, a companhia projeta investimentos voltados ao uso do gás natural em regiões rurais, com o objetivo de promover inclusão energética e estimular o desenvolvimento social.

“Uma demanda também é a democratização na área rural, tanto do ponto de vista regional, quanto do ponto de vista social, que é aquela ideia de que o gás natural é uma coisa cara. Então, é uma ideia que traz um caráter democrático para todos”, afirmou.

Atuação

A atuação da Copergás, segundo o diretor-presidente, está centrada em quatro grandes frentes: o setor industrial, responsável pelo maior volume de consumo (70% do faturamento da companhia), o residencial, o automotivo e a interiorização.

Para que a pauta do gás natural avance no setor público, a Copergás tem atuado na busca por segurança jurídica que permita aos municípios investirem em infraestrutura e projetos voltados à mobilidade sustentável. O tema foi discutido no evento “Prefeituras na Rota da Sustentabilidade”, onde a companhia apresentou um modelo de micro-ônibus movido a gás natural como alternativa viável para o transporte público.

Segundo Bruno, um dos principais entraves para a adoção desse tipo de tecnologia por parte das prefeituras é a falta de respaldo jurídico, já que veículos sustentáveis, como o micro-ônibus a gás, ainda têm um custo inicial superior ao dos modelos convencionais.

