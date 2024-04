Copergás oferece descontos para kit gás

A- A+



Motoristas e proprietários de veículos que fizerem a conversão destes para o Gás Natural Veicular (GNV) terão descontos de R$ 500 para a instalação do kit gás e vão receber mais R$ 500 em vouchers para abastecer seus automóveis.

A campanha de incentivo ao uso do GNV é uma iniciativa da Companhia Pernambucana de Gás (Copergás) em parceria com o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Pernambuco (Sindicombustíveis) e o Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado de Pernambuco (Sindirepa-PE).

O desconto oferecido pelo Sindirepa, na instalação dos kits gás com cilindros de 15 m³, é de R$ 500. Sendo assim, o kit tem o valor reduzido de R$ 5 mil para R$ 4,5 mil, com pagamento à vista. Já o Sindicombustíveis irá ofertar R$ 300 mil em créditos para os motoristas que realizarem novas conversões nos meses de abril, maio e junho de 2024.

O valor será distribuído através de vouchers no valor de R$ 500 para cada cliente. A cada mês, serão distribuídos R$ 100 mil para os motoristas que fizerem a conversão, limitados a 200 vouchers por mês.

Para receber os benefícios, o motorista deverá entrar nos sites da Copergás (https://novo.copergas.com.br/), do Sindicombustíveis (http://www.sindicombustiveis-pe.org.br/ ) ou do Sindirepa (http://www.sindicatodaindustria.com.br/sindirepapepe/ ) para checar a lista de empresas instaladoras do kit gás que estão participando da iniciativa. Todas são homologadas pelo Inmetro.

Depois de escolher uma empresa, deve-se reunir toda a documentação exigida para a conversão do veículo. Após a instalação do kit gás, o motorista vai até a sede do Sindicombustíveis retirar o seus vouchers, que serão entregues em 20 unidades de R$ 25 cada.

Veja também

BRASIL Ministro Márcio Macêdo diz que reunião da FUP com Lula não abordou conflito na Petrobras