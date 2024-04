A- A+

TECNOLOGIA Copilot, a IA generativa da Microsoft, ganha mercado com o uso em massa por engenheiros O assistente é responsável por uma porcentagem cada vez mais significativa do software que está sendo escrito e está sendo usado até mesmo para programar os sistemas críticos das corporações

Quando o desenvolvedor de software Nikolai Avteniev colocou as mãos em uma versão prévia do assistente de codificação Copilot da Microsoft , em 2021, ele logo percebeu o potencial da ferramenta.

— Em vez de usar 15 toques no teclado, foram necessários apenas três — lembrou ele recentemente — Foi bom ter um pequeno aumento de velocidade.

Tudo o que ele precisava fazer era pressionar a tecla tab e o Copilot preenchia o restante.

Desenvolvido pela plataforma de codificação GitHub, da Microsoft, e baseado em uma versão de inteligência artificial generativa da OpenAI, o assistente não era perfeito e às vezes errava. Mas Avteniev, que trabalha para a empresa de venda de ingressos StubHub, ficou surpreso com a habilidade com que ele terminava linhas de código com apenas algumas instruções.

Três anos depois, e agora com a versão mais recente da tecnologia GPT-4 da OpenAI, o Copilot do GitHub pode fazer muito mais, inclusive responder às perguntas dos engenheiros e converter códigos de uma linguagem de programação para outra.

Como resultado, o assistente é responsável por uma porcentagem cada vez mais significativa do software que está sendo escrito e está sendo usado até mesmo para programar os sistemas críticos das corporações.



1,3 milhão de clientes

Ao longo do caminho, o Copilot está revolucionando gradualmente a vida profissional dos engenheiros de software — o primeiro grupo de profissionais a usar a IA generativa em massa.

A Microsoft afirma que o Copilot atraiu 1,3 milhão de clientes até o momento, incluindo 50.000 empresas, desde pequenas startups até corporações como Goldman Sachs, Ford e Ernst & Young. Os engenheiros dizem que o Copilot economiza centenas de horas por mês ao lidar com tarefas tediosas e repetitivas, dando-lhes tempo para se concentrarem em desafios mais complicados.

Adquirido pela Microsoft em 2018 por US$ 7,5 bilhões, a GitHub domina seu mercado e está apostando que o Copilot tem a potência da IA para combater serviços rivais, incluindo o Tabnine, o CodeWhisperer, da Amazon, e o Replit Ghostwriter, apoiado pelo Google.

O assistente de IA do GitHub também é uma espécie de teste beta para uma série de outros Copilots que a Microsoft está incorporando ao Office, Windows, Bing e outras linhas de negócios.

Como acontece com a IA em geral, o GitHub Copilot tem limitações. Os desenvolvedores afirmam que, às vezes, a ferramenta extrai códigos desatualizados, fornece respostas inúteis a perguntas e gera sugestões com bugs ou que podem infringir direitos autorais.

Como a ferramenta é treinada em repositórios públicos e abertos de código, os engenheiros correm o risco de replicar problemas de segurança ou injetar novos problemas em seu trabalho, principalmente se aceitarem cegamente as recomendações do Copilot.

O GitHub enfatiza que a ferramenta é um assistente, não um substituto para os programadores humanos, e colocou sobre os clientes o ônus de usá-la com sabedoria. São necessárias diretrizes robustas para evitar que programadores preguiçosos simplesmente aceitem o que o Copilot sugere, disse o CEO do GitHub, Thomas Dohmke.

Ele expressou confiança de que os engenheiros manteriam a honestidade uns dos outros.

"A dinâmica social da equipe garantirá que aqueles que estiverem trapaceando, aceitando códigos muito rapidamente e que não passarem pelo processo definido pela equipe, esse código não entrará em produção", disse ele em uma entrevista.

A IA generativa é a mais recente em uma longa linha de inovações que transformaram a codificação de computadores ao longo dos anos. No século passado, os compiladores de programas aceleraram o desenvolvimento de software ao traduzir rapidamente os comandos em uns e zeros que os computadores podem entender. Mais recentemente, o Linux popularizou a codificação de código aberto, permitindo que os programadores aproveitassem o trabalho uns dos outros em vez de escrever tudo do zero.

Assistentes de codificação, como o Copilot do GitHub, podem ser ainda mais revolucionários, pois a IA generativa tem o poder potencial de automatizar grande parte do que os engenheiros de software fazem atualmente.

Por enquanto, o Copilot os torna mais eficientes. Avteniev, da StubHub, que também leciona engenharia de software na City College of New York, diz que a capacidade preditiva do Copilot ajuda os programadores a permanecerem no "fluxo", pois não precisam mais parar para pesquisar.

Avteniev trabalha com programação há mais de 20 anos, mas mesmo ele às vezes se esquece das linguagens de programação, o que o obriga a perder tempo pesquisando-as no Google:

—O Copilot evita que você tenha que sair do seu processo de programação atual. Mesmo quando ele produz um texto sem sentido, ainda é mais fácil aceitar o que ele faz e depois corrigi-lo eu mesmo.

Aaron Hedges, desenvolvedor há mais de 15 anos, estava ficando esgotado antes da chegada do Copilot. Hedges trabalha para a ReadMe, uma startup que ajuda as empresas a criar descrições técnicas de suas interfaces de programação de aplicativos, ou APIs. Assim como Avteniev, ele faz bom uso da função de autocompletar do Copilot:

— Como sou um engenheiro sênior, posso olhar para aquilo e dizer: 'Ah, sim, parece certo'."

Ele também gosta do fato de poder fazer perguntas sem sair de sua janela de programação. "Não preciso sair do lugar e abrir um navegador, o que pode ser muito incômodo", disse ele.

Assinatura a US$ 10 por mês

Por US$ 10 por mês, a assinatura do Copilot é uma pechincha que Hedges paga de bom grado. Depois do trabalho, ele cria sites para fãs de Dungeons & Dragons. Com uma criança pequena e outro bebê a caminho, o tempo livre é precioso.

—As duas horas que tenho para programar à noite são muito importantes para mim", disse Hedges. Quanto mais eficiente eu puder ser, melhor.

Poucas tarefas são mais tediosas do que a depuração de software - um processo que pode consumir até 50% do tempo de um engenheiro. A Figma, que ajuda os desenvolvedores a projetar interfaces de aplicativos ou sites, diz que o Copilot pode criar programas de teste de defeitos em minutos, em vez de horas.

— Esse é o valor real da IA. Ela não substitui nosso trabalho, mas libera nosso tempo para desenvolver soluções criativa — ressaltou Abhishek Mathur, vice-presidente de engenharia da empresa.

Algumas empresas estão começando a implementar o Copilot para criar códigos para sistemas críticos. A cervejaria Carlsberg o utiliza para escrever código para uma ferramenta existente que ajuda a equipe de vendas a planejar, preparar e documentar chamadas de vendas.

Ciente das limitações do Copilot, a cervejaria usa seu próprio processo de garantia de qualidade para verificar se o código criado funciona como pretendido, de acordo com a diretora de informações Sarah Haywood. Eventualmente, disse ela, as empresas também poderão terceirizar essa tarefa:

— Com o passar do tempo, as pessoas passarão a confiar mais na IA. Não acho que devamos ter que verificar tudo o que a IA faz, caso contrário, não estaremos realmente agregando nenhum valor.

Em uma tentativa de avaliar a precisão da tecnologia, a Universidade de Waterloo, no Canadá, publicou um experimento no ano passado. Os pesquisadores coletaram um conjunto de dados composto de trechos de código que tinham falhas conhecidas e as correções para esses erros. Os pesquisadores solicitaram que o Copilot criasse esses trechos exatos para ver se ele iria cuspir as versões com erros.

O assistente replicou a versão defeituosa 33% das vezes, com menos frequência do que um ser humano. Em um quarto dos casos, a IA apresentou o código com a correção. Em geral, o Copilot foi melhor em evitar erros básicos do que erros mais complexos, disse Mei Nagappan, professor de ciência da computação da escola e um dos autores do estudo, acrescentando:.

—A analogia aqui é que estamos em uma era de assistência ao motorista agora, mas ainda não estamos no estágio de direção autônoma.

Os engenheiros de software podem ser lentos para mudar seus hábitos de trabalho. Muitos dão boas-vindas ao Copilot, mas têm receio de se tornarem muito dependentes dele. Um estudo recente financiado pelo GitHub revelou que os desenvolvedores aceitaram as sugestões do assistente em apenas 27% das vezes.

Levando a culpa

Os engenheiros também podem culpar rapidamente o Copilot se algo der errado. Quando o site da Etsy caiu por curtos períodos em outubro e dezembro do ano passado, alguns dos desenvolvedores da empresa culparam o Copilot pela interrupção. A Etsy confirmou os incidentes, mas contestou que o Copilot fosse o responsável.

—Embora certamente entendamos que os engenheiros possam discutir como o Copilot poderia teoricamente desempenhar um papel em interrupções ou problemas, não temos nenhuma evidência de que a ferramenta tenha de fato causado qualquer impacto para o cliente — disse um porta-voz.

Espera-se que o Copilot melhore drasticamente nos próximos anos. O GitHub já está lançando aprimoramentos, incluindo uma versão empresarial que pode responder a perguntas com base no código de programação do próprio cliente, o que deve ajudar os novos engenheiros a se familiarizarem e permitir que os programadores veteranos trabalhem mais rapidamente.

Nos próximos meses, o GitHub também permitirá que os engenheiros usem a base de código do próprio empregador para ajudar a autocompletar os programas em que estão trabalhando. Isso fará com que o código gerado seja mais personalizado e útil.

Concorrência acirrada

O GitHub não pode se dar ao luxo de ficar parado. Pelo menos uma dúzia de startups está tentando revolucionar o mercado. Algumas estão aproveitando novos modelos que aumentaram drasticamente a quantidade de informações que os assistentes de código podem usar rapidamente, facilitando a geração de programas inteiros.

— Um programador de IA que pode ver todo o seu código será capaz de tomar decisões muito melhores e escrever um código muito mais coerente do que aquele que só pode dar uma olhada no seu código por meio de um rolo de papel toalha, uma pequena quantidade de cada vez — disse Nat Friedman, investidor e ex-CEO do GitHub.

Friedman está apoiando uma startup chamada Magic AI que planeja criar "um engenheiro de software super-humano". Enquanto isso, a Cognition AI, apoiada por Peter Thiel, está trabalhando em um assistente que pode lidar com projetos de software por conta própria. A Universidade de Princeton, por sua vez, lançou este mês um modelo de código aberto para um agente de engenharia de software de IA, e parece que não passa uma semana sem que surja uma nova startup.

Em entrevistas, poucos programadores expressaram o medo de que a IA os substitua. Como em muitos setores, dizem eles, a automação os liberará para se concentrarem em tarefas mais desafiadoras e interessantes.

Mas Jensen Huang, CEO da Nvidia, fabricante de chips de IA em ascensão, tem uma perspectiva menos sombria. Recentemente, ele previu que a codificação como carreira está condenada. Agora que a IA está tornando possível codificar em inglês simples, disse Huang, qualquer pessoa pode se tornar um programador.

Veja também

CRIPTOMOEDA Bitcoin: Halving, que corta ganho de mineradores, começa nesta sexta. Veja o impacto na cotação