Copom: decisão desta quarta-feira (7) deve elevar a Selic ao maior nível desde 2006

A- A+

revise e corrija, caso tenha algum erro:A Taxa Selic, principal taxas de juros, deve alcançar o maior número em 19 anos nesta quarta-feira (7), podendo chegar a 14,75% ao ano. A projeção se refere à reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) desta quarta-feira (7), que acontece a cada 45 dias, para discutir a taxa básicas de juros que serve como referência de juros para a economia brasileira, como os aplicados em empréstimos e financiamentos.

O presidente do Banco Central do Brasil e os oito diretores do colegiado do Banco Central devem se reunir às 18h desta quarta, caso aprovada, essa será a sexta vez consecutiva que a Taxa Selic é acrescida.

Com o novo aumento, a taxa Selic deve atingir o maior patamar desde julho de 2006, quando os juros estavam em 15,25% ao ano. O Banco Central atribui a pressão inflacionária a alguns fatores-chave, como o ritmo ainda forte da atividade econômica, o mercado de trabalho aquecido e o crescimento das despesas públicas.

Essa elevação da Taxa Selic pode beneficiar alguns, mas preocupa a maioria, já que pode impactar negativamente a concessão de créditos com esses. Isso porque, quando a taxa Selic sobe, investidores em renda fixa saem ganhando: aplicações como Tesouro Selic, CDBs e CDIs passam a render mais.

No entanto, o cenário se complica para quem pretende financiar a casa própria, por exemplo, já que os juros mais altos tornam o crédito imobiliário mais caro — o que pode adiar os planos de compra de um imóvel.

Veja também