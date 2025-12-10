A- A+

JUROS Copom mantém taxa Selic em 15% ao ano, como esperado pelo mercado financeiro Essa é a quarta reunião consecutiva em que comitê do Banco Central mantém o nível da Selic.

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu nesta quarta-feira, 10, manter a taxa básica de juros, a Selic, em 15% ao ano, conforme previam 35 das 36 casas do mercado financeiro consultadas pelo Projeções Broadcast.



A decisão do colegiado foi unânime.





O resultado também veio em linha com a mediana do relatório Focus para a Selic no fim de 2025, que permaneceu em 15% nas últimas 24 semanas.



Essa é a quarta reunião consecutiva em que a autarquia mantém o nível da Selic.



De setembro de 2024 até a reunião de junho deste ano, o BC aumentou a taxa em 4,50 pontos, o segundo maior ciclo de alta dos últimos 20 anos, perdendo apenas para a alta de 11,75 pontos entre março de 2021 e agosto de 2022, que ocorreu após o fim da pandemia.

Veja também