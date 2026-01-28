Qua, 28 de Janeiro

Copom mantém taxa Selic em 15,0% ao ano, como esperado pelo mercado financeiro

Essa é a quinta reunião consecutiva em que a autarquia mantém o nível da Selic

Banco Central do BrasilBanco Central do Brasil - Foto: Leonardo Sá/Agência Senado

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu no período da noite desta quarta-feira (28) manter a taxa Selic em 15,0% ao ano, conforme previam 36 das 37 casas consultadas pelo Projeções Broadcast. A decisão do colegiado foi unânime.

Essa é a quinta reunião consecutiva em que a autarquia mantém o nível da Selic.

Entre setembro de 2024 e junho de 2025, o BC aumentou a taxa em 4,50 pontos, o segundo maior ciclo de alta dos últimos 20 anos, perdendo apenas para a alta de 11,75 pontos entre março de 2021 e agosto de 2022, que ocorreu após o fim da pandemia.
 

