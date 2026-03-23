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Juros Copom reduz Selic para 14,75% e mercado aponta cautela para próximos passos Corte de 0,25 ponto marca início da flexibilização, mas cenário ainda exige atenção de investidores

O Comitê de Política Monetária decidiu, na última quarta-feira (18), reduzir a taxa básica de juros, a Selic, em 0,25 ponto percentual, passando de 15% para 14,75%. A medida marca o início de um ciclo de flexibilização da política monetária, em meio a sinais de desaceleração da inflação.

A decisão ocorre em um contexto de incertezas no cenário internacional, influenciado por tensões geopolíticas e pela alta recente nos preços do petróleo, fatores que podem impactar o comportamento da inflação. Diante disso, a expectativa do mercado é de que eventuais novos cortes ocorram de forma gradual e condicionada à evolução dos indicadores econômicos.

De acordo com análise de especialistas da XP Inc., o movimento do Copom indica abertura para a redução dos juros, mas com postura cautelosa. A condução da política monetária deve seguir dependente de dados como inflação, atividade econômica e expectativas do mercado.

Para investidores, o cenário ainda demanda atenção. Mesmo com o início da queda da Selic, os juros permanecem em patamar elevado, o que mantém a atratividade de aplicações em renda fixa. Ao mesmo tempo, mudanças no ambiente econômico podem exigir ajustes nas estratégias de investimento.

Segundo o chefe de alocação da XP, Rodrigo Sgavioli, a diversificação tende a ganhar importância neste momento.

“A taxa de juros ainda elevada mantém a relevância da renda fixa, mas a composição dos investimentos pode mudar ao longo do tempo, conforme o cenário evolui”, afirmou.

Especialistas também destacam que o acompanhamento constante do mercado e o alinhamento das decisões ao perfil de risco são fatores importantes para a gestão dos investimentos, sobretudo em um ambiente de transição da política monetária.

A redução da Selic sinaliza uma possível mudança no ciclo econômico, mas o ritmo dessa trajetória ainda dependerá do comportamento da inflação e das condições externas nos próximos meses.

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