Copom Copom reformula parágrafo sobre fiscal e cita que percepção do mercado tem impactado ativos Clegiado manteve avaliação de que uma política fiscal crível e comprometida com a sustentabilidade da dívida contribui para a ancoragem das expectativas de inflação

Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) reformulou o parágrafo que costumeiramente trata do cenário fiscal e de seus impactos para a condução da política de juros no comunicado que se seguiu à decisão de manter a Selic em 10,50% ao ano.

O documento desta quarta-feira, 31, acrescenta que "a percepção dos agentes econômicos sobre o cenário fiscal, junto com outros fatores, tem impactado os preços de ativos e as expectativas dos agentes".



Por outro lado, foi retirada a frase que trazia a importância de o Comitê monitorar "com atenção como os desenvolvimentos recentes da política fiscal impactam a política monetária e os ativos financeiros".



De resto, o colegiado manteve a avaliação apresentada em junho de que uma política fiscal crível e comprometida com a sustentabilidade da dívida contribui para a ancoragem das expectativas de inflação e para a redução dos prêmios de risco dos ativos financeiros, consequentemente impactando a política monetária.

