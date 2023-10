A- A+

NEGÓCIOS Coquetel Molotov negócios impulsiona novos talentos musicais e discute temas do presente Em sua quinta edição, evento acontece pela primeira vez no Pátio de São Pedro, de 18 a 20 de outubro, com acesso gratuito

O Coquetel Molotov Negócios traz, por três dias, uma programação intensa, de manhã à noite. A agenda começa com pitchings, uma vitrine para que 60 artistas nordestinos selecionados pela curadoria do Negócios apresentem sua carreira e música para olheiros de todo o País que aqui estarão. De tarde, é a vez de oficinas, mesas e debates sobre a presença feminina no brega, resistência dos patrimônios vivos da música local, maternidade na produção cultural, redes sociais na promoção da música e ações que envolvem a cultura e a crise climática, entre outros temas. O encontro já foi realizado em diversos pontos do Recife e até de forma virtual - e agora ocupa, pela primeira vez, o Pátio de São Pedro, no centro histórico da cidade. As inscrições estão abertas ao público de forma online: https://forms.gle/mR9jgsdrYow2wzqBA.

Pitchings e debates terão a presença de artistas locais como Nega do Babado, Jurema Fox, UANA e Isaar; de nacionais, a exemplo de Pablo Bispo, Bixarte, FBC e N.I.N.A do Porte; além de profissionais da área musical, como Chico Dub (Novas Frequências), Verônica Pessoa (Altafonte), André Carvalhal, Lu Adão (Oi Futuro), Lúcio Ribeiro (Festival Popload) e Claudia Assef (WME).

Após as atividades diurnas, o público desfrutará de showcases gratuitos com artistas locais e convidados à noite, no palco deste grande espaço musical que é referência no Recife. Na grade, nomes como o projeto Quinta Nagô, Fykyá (PE), Isis Broken (SE) e Babi Jaques & Lasserre. Toda a programação do Negócios será acessível, com intérpretes de Libras e equipe de apoio a PcDs.

Em todas as suas edições, o Coquetel Molotov Negócios promove a música local e apresenta revelações da cena pernambucana a importantes nomes do mercado. Artistas de renome nacional já participaram do evento em pitchings e showcases, a exemplo do cantor Ciel, da banda Bule e da indicada ao Grammy Latino deste ano Natascha Falcão.

PITCHINGS - O evento se inicia com pitchings de artistas pernambucanos e nordestinos que foram selecionados através de uma convocatória online. Além dos artistas e bandas que são da Região Metropolitana do Recife, há representantes do interior do estado e de outras cidades do Nordeste como Salvador, Fortaleza, Maceió, Natal e João Pessoa. Ao todo, 60 artistas novos terão a chance de mostrar seus trabalhos para uma plateia composta por produtores, jornalistas, curadores, representantes de selos e profissionais da indústria fonográfica brasileira. Cada um terá cinco minutos para falar de seus lançamentos e suas carreiras de forma a despertar interesse nos “compradores” para futuros negócios em shows, discos e agenciamentos.





DEBATES - O primeiro dia de Coquetel Molotov Negócios (18/10) reserva debates no Núcleo Afro e na Casa do Carnaval, no Pátio de São Pedro, no período da tarde. Às 14h30, ocorre a mesa “Futuro da Música: Panoramas, desafios e pitacos sobre a indústria fonográfica”, com a presença de Verônica Pessoa (Altafonte), Chico Dub (Novas Frequências), Lu Adão (Oi Futuro) e Benke Ferraz (Boogarins) no Núcleo Afro. Na sequência, na Casa do Carnaval, a empresária Dani Rodrigues (Foco Na Missão), manager da carreira do rapper Rashid, apresenta uma oficina para orientar artistas e agentes do mercado musical na oficina “Quantos boletos um cachê paga?”. É uma oportunidade para conhecer os ensinamentos que devemos seguir para não apenas pagar os boletos, mas ter uma gestão financeira que vislumbre o futuro.

A partir das 16h no Núcleo Afro, a mesa “A mãe tá on” discute sobre maternidade na produção cultural. As artistas Isaar e Isis Broken se juntam a Allana Marques (Golarrolê), Claudia Assef (WME) e UANA para dividirem as suas experiências e abrem espaço para a realidade vivida na música como mães, artistas e produtoras. Em seguida, às 17h30 na área externa do Pátio, o Coquetel Molotov Negócios debatem o brega feminino com a mesa “Entre babados e gogós afiados - O Brega pernambucano por elas”, com a presença de Nega do Babado, Rayssa Dias, Eliza Mell e Jurema Fox.

Na quinta (19), o evento inicia a programação da tarde no Núcleo Afro às 14h30 com o André Carvalhal (Carvalhando) falando sobre “Como não pirar na internet”, utilizando as redes de forma saudável na promoção da música. Às 15h30, a Casa do Carnaval recebe a oficina “Direção Criativa para DJs”, com a artista multimídia IDLIBRA. Este workshop tem o objetivo de destrinchar as possibilidades de manipulação, mixagem e mesclagem musical como técnicas de criação artística. Às 16h30, Mãe Beth de Oxum, Mestre Galo Preto, Didi (Pagode do Didi) e a jornalista Michelle Assumpção conversam em uma mesa no Núcleo Afro com o tema “Patrimônios Vivos: Fazeres de tradição e ancestralidade”. E encerrando as atividades da quinta-feira, a cantora Bixarte leva ao evento, às 17h30, uma conversa aberta sobre a concepção de seu disco e show com o tema “Traviacardo: A revolução afrotranscendente na música contemporânea” em um bate-papo com MEL.

O último dia de evento (dia 20) vem trazendo às 14h30, no Núcleo Afro, uma importante discussão a respeito de como a arte pode adiar o fim do mundo. Intitulada “Cultura e Justiça Climática”, este talk conta com a participação de Marcelo Rocha, do Instituto Ayika, e Yane Mendes, coordenadora da Rede Tumulto. Às 15h30, o produtor musical e compositor Pablo Bispo realiza diversas provocações com a oficina “A engenharia da música Pop” na Casa do Carnaval. Bispo expõe os bastidores da engenharia necessária para a criação de uma música pop, citando trabalhos realizados com Iza, Lexa e Anitta.

E na reta final, às 16h, o Núcleo Afro sedia uma conversa franca a respeito do provocativo trabalho da cantora N.I.N.A com participação da criadora do bloco carnavalesco “Vacas Profanas”, Dandara Pagu, na mesa “Putaria no flow de N.I.N.A do Porte”. Encerrando a programação com chave de ouro, o Coquetel Molotov Negócios recebe, na área externa do Pátio de São Pedro, às 17h30, o rapper mineiro FBC para dar suas impressões com o tema “Hip Hop real: 50 anos de uma cultura que salva vidas”, em um talk mediado por Lenne Ferreira. Analisando os 50 anos dessa história que está apenas no início, FBC dialoga sobre sua visão artística e o papel do gênero como palco para sua arte.



SHOWCASES - Ao final de cada noite, o Pátio de São Pedro recebe apresentações ao vivo de grupos e artistas que foram selecionados pela convocatória de pitchings. Na quinta-feira (19), o evento compartilha atrações com o projeto Quinta Nagô, uma realização do Afoxé Oyá Alaxé com produção da Awá Produções Criativas que, semanalmente, fomenta um espaço político e cultural de divulgação artística e ações afirmativas voltadas para o fortalecimento do povo negro, periférico e de comunidades tradicionais. De 18 a 20 de outubro, a partir das 19h, o público tem a chance de conferir gratuitamente showcases com Fykyá (PE), Isis Broken (SE), Bella Kahun (PE), Gabriela Sampaio (PE), Mariana Rocha (PE) e Babi Jaques & Lasserre, e mais os artistas convidados Duquesa (BA), Bruno Berle (AL) e Luiz Lins (PE).



A curadoria desta edição contou com a seleção de Ana Garcia (diretora do Coquetel Molotov), Láisa Naiane (sócia-fundadora e editora-chefe do Popline.Biz), Lenne Ferreira (produtora na Aqualtune, editora portal Afoitas, curadora, jornalista) e Maurício Spinelli (curador, consultor de Acessibilidade e gerenciador artístico com foco em inclusão).

FESTIVAL - O Coquetel Molotov Negócios antecipa as comemorações de 20 anos do festival No Ar Coquetel Molotov, que acontece no dia 21 de outubro, no Campus da UFPE, em mais de 14h de shows. O festival promete uma edição de aniversário que ficará marcada na memória do público com três palcos e a presença de artistas como Marcelo D2, Luedji Luna, Tuyo, Afroito, TUM, Irmãs de Pau e Brisa Flow, entre outras mais de 30 atrações.









PROGRAMAÇÃO

COQUETEL MOLOTOV NEGÓCIOS - 5ª EDIÇÃO (2023)

PÁTIO DE SÃO PEDRO - RECIFE

QUARTA - 18/OUT

Das 10h às 12h - Casa do Carnaval

Pitchings com novos artistas do Nordeste - Dia 1

14h30 - Núcleo Afro

Mesa: “Futuro da Música: Panoramas, desafios e pitacos sobre a indústria fonográfica”

Com Verônica Pessoa (Altafonte), Chico Dub (Novas Frequências), Lu Adão (Oi Futuro) e Benke Ferraz (Boogarins)

15h30 - Casa do Carnaval

Oficina: “Quantos boletos um cachê paga?”

Com Dani Rodrigues (Foco Na Missão)

16h - Núcleo Afro

Mesa: “A mãe tá on: Maternidade e produção cultural”

Com Isaar, Isis Broken, Allana Marques (Golarrolê), Claudia Assef (WME) e UANA

17h30 - Área Externa - Pátio de São Pedro

Mesa: “Entre babados e gogós afiados - O Brega pernambucano por elas”

Com Nega do Babado, Rayssa Dias, Eliza Mell e Jurema Fox

A partir das 19h - Palco Externo - Pátio de São Pedro

Showcases

19h30 Fykyá (PE)

20h20 Babi Jaques & Lasserre (PE)

21h10 Duquesa (BA)

QUINTA - 19/OUT

Das 10h às 12h - Casa do Carnaval

Pitchings com novos artistas do Nordeste - Dia 2

14h30 - Núcleo Afro

Talk: “Como não pirar na internet”

Com André Carvalhal (Carvalhando)

15h30 - Casa do Carnaval

Oficina: “Oficina de Direção Criativa para DJs”

Com IDLIBRA

16h30 - Núcleo Afro

Mesa: “Patrimônios Vivos: Fazeres de tradição e ancestralidade”

Com Mãe Beth de Oxum, Mestre Galo Preto, Didi (Pagode do Didi) e Michelle Assumpção

17h30 - Área Externa - Pátio de São Pedro

Mesa: “Traviacardo: A revolução afrotranscendente na música contemporânea”

Com Bixarte e MEL

A partir das 19h - Palco Externo - Pátio de São Pedro

Showcases

19h30 Isis Broken (SE)

20h20 Bella Kahun (PE)

21h10 Quinta Nagô: Gabriela Sampaio - Toadas para as Mestras (PE), Afoxé Ogum Toberinã (PE) e Afoxé Omi Sabá (PE)

SEXTA - 20/OUT

Das 10h às 12h - Casa do Carnaval

Pitchings com novos artistas do Nordeste - Dia 3



14h30 - Núcleo Afro

Talk: “Cultura e Justiça Climática: Como a arte pode adiar o fim do mundo?”

Com Marcelo Rocha (Instituto Ayika) e Yane Mendes (Rede Tumulto)

15h30 - Casa do Carnaval

Oficina: “A engenharia da música Pop”

Com Pablo Bispo

16h - Núcleo Afro

Mesa: “Putaria no flow de N.I.N.A do Porte”

Com Dandara Pagu e N.I.N.A

17h30 - Área Externa - Pátio de São Pedro

Talk: “Hip Hop real: 50 anos de uma cultura que salva vidas”

Com FBC e Lenne Ferreira

A partir das 19h - Palco Externo - Pátio de São Pedro

Showcases

19h30 Mariana Rocha (PE)

20h20 Bruno Berle (AL)

21h10 Luiz Lins (PE)





