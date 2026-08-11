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Seminário Corecon-PE promove seminário sobre neoindustrialização e desafios para o Nordeste Especialistas discutem desafios tecnológicos e socioeconômicos para o desenvolvimento industrial da região durante evento no dia 19 de agosto

O Conselho Regional de Economia de Pernambuco (Corecon-PE) realiza, no dia 19 de agosto, o Seminário em Comemoração ao Dia do Economista, com o tema “O Projeto de Neoindustrialização Brasileira: Desafios para o Nordeste”. O evento será realizado das 9h às 18h, no Auditório do Banco Central, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife, e reunirá especialistas para discutir oportunidades e desafios relacionados ao desenvolvimento econômico e industrial da região.

A programação é gratuita e será dividida em duas mesas de debate. Pela manhã, das 9h às 11h30, a discussão será sobre os “Desafios Tecnológicos para o Nordeste”, com participação de Francisco Saboya, presidente da Anprotec; Luiz Maia, do Porto Digital; e André Freitas, do Senai, ainda a confirmar. A mediação será da presidente do Corecon-PE, Keynis Cândido de Souto.

À tarde, das 14h às 17h, a segunda mesa abordará os “Desafios Socioeconômicos para o Nordeste”. Participam do debate a economista Tania Bacelar, do Ceplan; Alexandre Hands, da Datamétrica; e José Farias, da Sudene e do Corecon-PE. Keynis Cândido de Souto também será responsável pela mediação.

Além dos debates, o seminário contará com a entrega do 20º Prêmio Pernambuco de Economia Dirceu Pessoa e a homenagem aos classificados para a etapa nacional da 15ª Gincana Nacional de Economia.

Durante o evento, também será entregue o título de sócia benemérita da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia (ABED) à economista pernambucana Tania Bacelar.

Serviço

Seminário em Comemoração ao Dia do Economista

Tema: O Projeto de Neoindustrialização Brasileira: Desafios para o Nordeste

Data: 19 de agosto de 2026

Horário: das 9h às 18h

Local: Auditório do Banco Central

Inscrições: venda de ingressos pela Sympla.

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