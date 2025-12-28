A- A+

ÁSIA Coreia do Norte testa míssil de cruzeiro de longo alcance O líder norte-coreano, Kim Jong Un, supervisionou o exercício, realizado no domingo (28)

A Coreia do Norte lançou dois mísseis de cruzeiro de longo alcance ao mar, informando nesta segunda-feira (28, noite de domingo no Brasil) os meios de comunicação estatais.

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, supervisionou o exercício, realizado no domingo sobre o mar Amarelo, e instou ao desenvolvimento “ilimitado e sustentado” das forças nucleares do país, disse a agência de notícias KCNA.

Aparentemente, trata-se do primeiro teste desse tipo desde o início de novembro. Inicialmente, foi relatado apenas um tiro, mas depois afirmou-se que foram dois mísseis lançados sobre o mar Amarelo.



Por sua vez, as forças militares da Coreia do Sul indicaram ter detectado o lançamento de vários mísseis a partir da zona de Sunan, perto de Pyongyang, segundo a agência de notícias Yonhap.

O objetivo do exercício era avaliar a “forma de resposta e a capacidade de combate das subunidades de mísseis de longo alcance”, ressaltou a KCNA.

