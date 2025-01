A- A+

NOVOS MERCADOS Coreia do Sul abre mercado para gergelim do Brasil; Guatemala autoriza colágeno O Brasil exportou US$ 2,85 bilhões em produtos agropecuários para a Coreia do Sul em 2024

O Brasil poderá exportar gergelim para a Coreia do Sul e colágeno e gelatina para a Guatemala, informaram o Ministério da Agricultura e o Ministério das Relações Exteriores em nota conjunta. As autorizações foram recebidas pelo governo brasileiro na quarta-feira, 29.

Na Coreia do Sul, com a abertura do mercado ao gergelim brasileiro, o País amplia sua presença no mercado sul-coreano, destacaram as pastas.

O Brasil exportou US$ 2,85 bilhões em produtos agropecuários para a Coreia do Sul em 2024, sobretudo de cereais, carnes e oleaginosas.

No caso da Guatemala, a autoridade sanitária do país avalizou o cumprimento dos requisitos sanitários pelos exportadores de gelatina e colágeno.

"A abertura deste mercado reforça a parceria comercial entre os países, facilitando o acesso da indústria brasileira de insumos alimentícios e farmacêuticos ao mercado guatemalteco", informaram as pastas.

O Brasil exportou US$ 248,9 milhões em produtos agropecuários para a Guatemala em 2024, com destaque para os produtos florestais, cereais e oleaginosos.

Em 2025, o Brasil acumula 317 aberturas de mercado para produtos do agronegócio nacional.



