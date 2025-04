A- A+

ÁSIA Coreia do Sul aumenta ajuda à indústria local de semicondutores para compensar tarifas de Trump Ministério das Finanças sul-coreano diz que o setor clamou por apoio governamental

A Coreia do Sul anunciou nesta terça-feira planos para investir mais US$ 4,9 bilhões em sua indústria de semicondutores, citando a “incerteza crescente” provocada pelas tarifas impostas pelo presidente norte-americano, Donald Trump.

O país asiático é um importante exportador para os Estados Unidos, e suas grandes indústrias de semicondutores e automóveis serão duramente afetadas pelas tarifas de 25% anunciadas por Trump.

“Um plano agressivo de investimento fiscal foi elaborado para ajudar as empresas locais a enfrentar os crescentes desafios na corrida global dos semicondutores”, declarou o Ministério das Finanças, em comunicado.

A Coreia do Sul é sede da Samsung, a maior fabricante mundial de chips de memória, e da SK Hynix, uma das principais fornecedoras desses produtos.



Segundo o Ministério das Finanças sul-coreano, a “incerteza crescente” após as ameaças tarifárias levou o setor a clamar por apoio governamental.

“Para promover um ecossistema dinâmico, liderado pelo setor privado, para inovação e crescimento dos semicondutores, o governo aumentará seus investimentos no setor de 26 trilhões de won (US$ 18,2 bilhões) para 33 trilhões de won (US$ 23,1 bilhões)”, informou o ministério.

Trump anunciou em 2 de abril uma série de tarifas contra parceiros comerciais de todo o mundo, incluindo uma de 25% sobre bens sul-coreanos, antes de recuar e suspender sua aplicação por 90 dias.

