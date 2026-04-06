Petróleo
Coreia do Sul planeja criar novas rotas para o petróleo pelo Mar Vermelho
Governo sul-coreano também pretende negociar suprimentos adicionais de combustíveis com a Arábia Saudita, Omã e a Argélia
A Coreia do Sul planeja enviar ao menos cinco navios para o porto de Yanbu, na Arábia Saudita, nas próximas semanas, com o objetivo de estabelecer novas rotas de transporte de petróleo pelo Mar Vermelho.
O Ministério do Comércio, Indústria e Recursos da Coreia do Sul informou nesta segunda-feira (6) que o número de embarcações pode aumentar de acordo com os contratos com os parceiros sauditas.
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O governo sul-coreano também pretende negociar suprimentos adicionais de combustíveis com a Arábia Saudita, Omã e a Argélia.
*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.