A- A+

Petróleo Coreia do Sul planeja criar novas rotas para o petróleo pelo Mar Vermelho Governo sul-coreano também pretende negociar suprimentos adicionais de combustíveis com a Arábia Saudita, Omã e a Argélia

A Coreia do Sul planeja enviar ao menos cinco navios para o porto de Yanbu, na Arábia Saudita, nas próximas semanas, com o objetivo de estabelecer novas rotas de transporte de petróleo pelo Mar Vermelho.

O Ministério do Comércio, Indústria e Recursos da Coreia do Sul informou nesta segunda-feira (6) que o número de embarcações pode aumentar de acordo com os contratos com os parceiros sauditas.

O governo sul-coreano também pretende negociar suprimentos adicionais de combustíveis com a Arábia Saudita, Omã e a Argélia.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Veja também