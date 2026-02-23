Coreia do Sul quer retomar negociações com o Mercosul após visita de Lula
Os presidentes Lee Jae Myung e Luiz Inácio Lula da Silva anunciaram um conjunto de acordos em diversas áreas após uma reunião bilateral
Os presidentes do Brasil e da Coreia do Sul concordaram nesta segunda-feira (23), em Seul, em retomar as negociações para um acordo de livre comércio entre o país asiático e o Mercosul.
Após uma reunião bilateral, o sul-coreano Lee Jae Myung e o brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva anunciaram um conjunto de acordos em diversas áreas, da agricultura à cooperação empresarial, sem deixar de lado os produtos de "K-beleza", como são conhecidos os produtos coreanos de cuidados com a pele.
"Sobre as negociações de livre comércio entre o Brasil e a República da Coreia, discutimos caminhos para retomar as negociações interrompidas em 2021", afirmou Lula em uma entrevista coletiva.
Lee afirmou que os dois concordaram que os benefícios da cooperação econômica "devem ser ampliados" aos seus países vizinhos.
"O Brasil é um membro chave do Mercosul. Reiterei a necessidade de retomar as negociações para um acordo de livre comércio entre a Coreia e o Mercosul, e o presidente Lula concordou", declarou Lee.
Lula destacou que os dois países apresentaram um plano de ação "com iniciativas concretas para os próximos três anos".
"O Brasil é o principal destino dos investimentos coreanos na América Latina e, com 11 bilhões de dólares, a Coreia é o nosso quarto parceiro comercial na Ásia", afirmou.
Também disse que sua visita a Seul "conclui um ciclo fundamental da política externa brasileira em meu terceiro mandato. Nos últimos três anos, fortalecemos as relações com a Ásia, centro dinâmico da economia mundial. Visitei a China, a Índia, a Indonésia, a Malásia e o Vietnã".
Antes da reunião, Lee afirmou que ele e Lula conseguiram chegar ao topo após infâncias difíceis.
Lee trabalhou em uma oficina têxtil para sustentar a família, enquanto Lula precisou abandonar a escola para trabalhar e ajudar a família.
Lula chegou à Coreia do Sul procedente da Índia e também visitará os Emirados Árabes Unidos.