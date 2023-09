A- A+

PISO DA ENFERMAGEM Coren-PE disponibiliza calculadora do piso O dispositivo orienta profissionais sobre os valores que devem ser pagos com base no piso da categoria.

Profissionais da enfermagem do País já estão com acesso aos contracheques com os valores referentes ao piso nacional da categoria, que foi determinado pela Lei 14.434/2022. O Supremo Tribunal Federal determinou os repasses dos recursos federais para estados e municípios.

O departamento de tecnologia do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco (Coren-PE) produziu uma calculadora para garantir que os profissionais recebam a remuneração correta e de acordo com as horas trabalhadas, e para ajudar àqueles que estão com dúvidas relacionadas ao pagamento. Os técnicos e enfermeiros conseguem ter acesso a informações sobre remuneração, que leva em conta a relação entre escalas de trabalho, carga horária e o valor do piso de cada uma das categorias. A calculadora está disponível no site www.coren-pe.gov.br . Porém, a ferramenta leva em consideração as quantias correspondentes à remuneração bruta, ou seja, o valor sem os descontos e encargos trabalhistas. Além disso, alguns valores variam de acordo com a escala mensal do profissional.

Calculadora Piso da Enfermagem | Fonte: Divulgação

Os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram, em julho deste ano, que o valor do Piso Salarial da Enfermagem em sua totalidade é designado aos profissionais que cumprem uma carga horária de 44 horas semanais, equivalentes a 8 horas diárias ou 220 horas mensais de trabalho. Sendo assim, quem possui escalas diferentes deve receber de forma proporcional, considerando o cálculo a seguir: a carga horária semanal multiplicada pelo valor do piso e dividida por 44. Caso um enfermeiro possua uma carga horária de 30 horas semanais, ele fará o cálculo do valor do reajuste da seguinte maneira: 30 (carga horária semanal) X R$ 4.750 (valor do piso para enfermeiros) / 44 = R$ 3.238.

