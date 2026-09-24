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MARCAS Corona Extra mantém liderança entre 100 marcas mais valiosas da América Latina, Itaú vem em 2º Brasil e México lideram o ranking e, juntos, respondem por cerca de 79% do valor total

A Corona Extra segue como a marca mais valiosa da América Latina pelo terceiro ano seguido, segundo o ranking Latin America 100 2026, da consultoria Brand Finance. A marca teve alta de 4% e atingiu valor de US$ 13,9 bilhões.

De acordo com a Brand Finance, o valor combinado das 100 marcas mais valiosas da região subiu 13% em um ano e chegou a aproximadamente US$ 187 bilhões em 2026.

Brasil e México lideram o ranking e, juntos, respondem por cerca de 79% do valor total: o Brasil aparece com 43 marcas avaliadas em US$ 74,7 bilhões (alta de 15%), e o México tem 31 marcas que somam US$ 73,3 bilhões (alta de 17%). Somados, os dois países contribuem com aproximadamente US$ 148 bilhões.

A consultoria afirma que o setor bancário segue como o mais valioso da América Latina, representando quase um quarto do valor total do ranking com 20 marcas, lideradas por Itaú e Banco do Brasil. O setor de cervejas aparece em segundo lugar, com Corona Extra e Modelo Especial à frente; a Brand Finance destaca que Brahma foi uma das marcas que mais cresceram, com alta de 65%.

Entre os setores, companhias aéreas foram as que registraram o crescimento mais rápido, segundo o levantamento, apoiado por aumento de volumes de passageiros e expansão de capacidade na rede. Já seguros foi o único grande setor a recuar em valor combinado, em grande parte devido a mudanças na composição do ranking, segundo a consultoria, embora marcas como Everest Re, Porto e GNP tenham crescido.

No recorte por países, a Brand Finance aponta que a Argentina registrou alta de 14% no valor combinado de suas marcas ranqueadas, para US$ 9,7 bilhões. O mercado é liderado por Mercado Livre - a quarta marca mais valiosa da América Latina -, além de Globant, YPF e Banco Galicia.

A lista traz ainda Itaú na segunda posição geral, com alta de 15% no valor da marca, para US$ 9,9 bilhões, mantendo-se como a marca bancária mais valiosa da região. A Modelo Especial aparece em terceiro lugar, com avanço de 14% e valor de US$ 8 bilhões.

Em força de marca, a Brand Finance aponta a brasileira Porto como a mais forte da América Latina em 2026, com índice Brand Strength Index (BSI) de 96,9/100 e rating AAA+. Segundo o relatório, a empresa tem um ecossistema com seguros, saúde, banco e serviços e atende mais de 18 milhões de clientes; as operações de saúde, banco e serviços respondem por 44% do lucro total.

O Nubank é citado como a segunda marca mais forte, com BSI de 95,2/100 e rating AAA+. O banco digital encerrou 2025 com 131 milhões de clientes e permanece como a marca bancária mais forte da América Latina. A Sadia ocupa a terceira posição em força de marca, com BSI de 93,5/100 e rating AAA+, e é mencionada no documento em associação à criação da MBRF Global Foods, que opera em 117 países.

O relatório também destaca o BTG Pactual como a marca que mais cresceu na região em 2026, com aumento de 103% no valor, para US$ 957 milhões. A Brand Finance informa que o banco subiu 37 posições no ranking, da 92ª colocação (2025) para a 55ª, em movimento atribuído a desempenho financeiro e a indicadores como lucro líquido e receita de 2025, além de projeções de receitas e valor empresarial.

Veja a lista:

Marcas latino-americanas mais valiosas de 2026

1. Corona Extra - US$ 13,9 bilhões



2. Itaú - US$ 9,9 bilhões



3. Modelo Especial - US$ 8,0 bilhões



4. MercadoLibre - US$ 6,1 bilhões



5. Bodega Aurrera - US$ 5,5 bilhões



6. Claro - US$ 5,0 bilhões



7. Banco do Brasil - US$ 5,0 bilhões



8. Bradesco - US$ 4,7 bilhões



9. Telcel - US$ 4,2 bilhões



10. Nubank - US$ 4,2 bilhões

Marcas latino-americanas mais fortes de 2026 (BSI)

1. Porto - 96.9



2. Nubank - 95.2



3. Sadia - 93.5



4. Bimbo - 91.3



5. GNP - 90.3



6. Brahma - 90.2



7. Don Julio - 89.6



8. Gol - 88.6



9. Del Valle - 88.0



10. Lala - 86.8

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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