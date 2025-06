Corpus Christi: confira o que abre e o que fecha em Pernambuco nesta quinta-feira (19)

A- A+

O dia de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (19), altera o funcionamento de alguns serviços e setores. Bancos, por exemplo, não terão expediente, bem como agências dos Correios. Já comércio e shoppings abrirão em seus horários normais.

A data religiosa não é um feriado estabelecido por lei, mas sim ponto facultativo. Em Pernambuco, por causa da tradição junina, a folga é geralmente transferida para a Véspera de São João, 23 de junho. Foi o que fez, por exemplo, o governo do estado.

A Prefeitura do Recife, por outro lado, manteve o ponto facultativo no próprio dia de Corpus Christi.

Corpus Christi e São João não são feriados no estado nem por lei federal nem por lei estadual. A segunda data, no entanto, costuma ser feriado municipal, como é o caso, por exemplo, do Recife.

Shoppings e Comércio

De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife), comércio de rua e shoppings da Região Metropolitana do Recife (RMR) funcionarão normalmente no dia de Corpus Christi, a quinta-feira (19).



Confira os horários dos shoppings:

Shopping Recife - Boa Viagem: das 9h às 22h

RioMar Shopping - Pina: das 9h às 22h

Shopping Tacaruna - Santo Amaro: das 9h às 22h

Shopping Boa Vista - Boa Vista: das 9h às 21h

Plaza Shopping - Casa Forte: das 9h às 22h

Shopping Guararapes - Jaboatão dos Guararapes: das 9h às 22h

Shopping Patteo Olinda - Olinda: das 9h às 22h

Paulista North Way Shopping - Paulista: das 9h às 22h

ETC Shopping - Aflitos, Recife: das 9h às 21h

Camará Shopping - Camaragibe: das 10h às 22h

Shopping Costa Dourada - Cabo de Santo Agostinho: das 9h às 22h

Igarassu Shopping - Igarassu: das 9h às 21h

Recife Outlet - Moreno: das 9h às 21h

As lojas do River Shopping, em Petrolina, no Sertão do Estado, funcionarão em horário especial, das 12h às 20h. Alimentação e lazer abrem das 12h às 22h.

Governo de Pernambuco

O Governo de Pernambuco transferiu o ponto facultativo de Corpus Christi para a Véspera de São João, a segunda-feira (23). Com a mudança, o expediente na quinta-feira (19) será normal nos órgãos e entidades da administração estadual.

Prefeitura do Recife

A Prefeitura do Recife (PCR) determinou que não haverá expediente em 19 de junho por conta da celebrção de Corpus Christi. Na sexta-feira (20), o funcionamento do efidício-sede ocorrerá normalmente.

A Véspera de São João, segunda-feira (23), será considerada ponto facultativo nas repartições públicas e entidades da administração direta e indireta do município, por causa das comemorações juninas, com exceção daquele serviço cujo funcionamento seja indispensável.

O dia de São João, a terça-feira (24), é feriado municipal na capital pernambucana.

Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes

A Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), anunciou a transferência do ponto facultativo de Corpus Christi para a Véspera de São João, a segunda-feira (23).

Serviços essenciais serão mantidos no município, garantindo a continuidade do atendimento à população.

Prefeitura de Olinda

Em Olinda, na Região Metropolitana do Recife o ponto facultativo de Corpus Christi foi transferido para o dia de São João, a terça-feira (24). Com isso, a prefeitura do município estabeleceu ponto facultativo para servidores públicos na sexta-feira (20) e na segunda-feira (23).

O decreto, segundo a prefeitura, "leva em conta a redução na procura por serviços públicos em dias intercalados entre feriados e fins de semana, o que permite à Administração diminuir custos operacionais sem comprometer os serviços essenciais".

O expediente na quinta-feira (19), dia de Corpus Christi, portanto, está mantido normalmente.

O ponto facultativo não se aplica aos servidores que atuam em áreas essenciais, como saúde e segurança, que deverão seguir as orientações específicas das suas respectivas secretarias.

Bancos

Agências bancárias não terão atendimento presencial nesta quinta-feira, dia de Corpus Christi, de acordo com a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban).

As compensações bancárias não serão efetivadas neste dia, incluindo a TED. Já o Pix , que funciona 24 horas por dia e também aos feriados, poderá ser feito normalmente.

O atendimento ao público segue normalmente na sexta-feira (20), nas localidades onde não há feriado estadual ou municipal ou há ponto facultativo.

Correios

Em razão do dia de Corpus Christi, não haverá funcionamento nas agências dos Correios em todo o Brasil. As atividades retornam no dia útil seguinte, a sexta-feira (20), segundo a estatal.

Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco

O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) informou que não haverá expediente em razão do Corpus Christi, na quinta-feira (19) e na sexta-feira (20). A decisão vale para cartórios, centrais, postos de atendimentos e a sede do órgão, no Recife.

