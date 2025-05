A- A+

FERIADOS Quando será Corpus Christi? Saiba se data é feriado em Pernambuco e confira lista dos próximos Segundo semestre de 2025 terá poucos feriadões no calendário

Passado o Dia do Trabalhador, comemorado na última quinta-feira (1º), as atenções dos interessados em saber qual será o próximo feriado se voltam para o calendário. Por isso, o termo Corpus Christi aparece nas primeiras colocações do Google Trends, nesta segunda-feira (5).

A data cristã, que celebra a instituição do sacramento da Eucaristia por Jesus Cristo na Última Ceia, é comemorada sempre em uma quinta-feira, 60 dias após o Domingo de Páscoa. Este ano, cairá em 19 de junho.

Corpus Christi, no entanto, não é considerado feriado nacional. O calendário oficial de feriados nacionais estabelece a data como ponto facultativo.

Portanto, cabe a estados e municípios regulamentarem se a data é ou não feriado.

Em Pernambuco, a lei estadual 16.241/2017, que cria o calendário oficial de eventos e datas comemorativas, expressa que o único feriado estadual é a Data Magna, celebrada em 6 de março. Ou seja, não há menção a Corpus Christi.

No Recife, Corpus Christi também não é considerado feriado municipal, mas ponto facultativo. A lei municipal nº 9.777, de 16 de junho de 1967, estabelece quatro feriados para a cidade: a Sexta-Feira Santa (data móvel), 24 de junho (dia de São João), 16 de julho (dia de Nossa Senhora do Carmo) e 8 de dezembro (dia de Nossa Senhora da Conceição).

Alguns setores transferem o descanso do Corpus Christi para a véspera de São João, diante da forte tradição junina do Estado.

Este ano, o dia do mais celebrado dos santos juninos, 24 de junho, cairá em uma terça-feira. Logo, a véspera, 23 de junho, será numa segunda-feira, possibilitando, assim, um feriadão para quem for liberado das atividades nesses dias.

E os próximos feriados de 2025?

O calendário de 2025, especialmente do segundo semestre, não é muito favorável para quem gosta de feriados.

Isso porque a maioria das datas dos próximos meses cairá em sábados ou domingos, como é o caso da Independência do Brasil (7 de setembro, domingo) e Proclamação da República (15 de novembro, sábado).

Confira a lista dos próximos feriados:

Junho

19 de junho (quinta-feira): Corpus Christi

24 de junho (terça-feira): São João *feriado estadual em Pernambuco

Julho

16 de julho (quarta-feira): Nossa Senhora do Carmo *feriado municipal no Recife

Setembro

7 de setembro (domingo): Independência do Brasil

Outubro

12 de outubro (domingo): Nossa Senhora Aparecida



Novembro

2 de novembro (domingo): Finados

15 de novembro (sábado): Proclamação da República

20 de novembro (quinta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra

Dezembro

8 de dezembro (segunda-feira): Nossa Senhora da Conceição *feriado municipal no Recife

24 de dezembro (quarta-feira): Véspera de Natal *ponto facultativo após 14h

25 de dezembro (quinta-feira): Natal

31 de dezembro (quarta-feira): Véspera de Ano-Novo *ponto facultativo após 14h

