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PERNAMBUCO Corpus Christi: veja o que abre e o que fecha em Pernambuco nesta quinta-feira (4) Em Pernambuco, o governo transferiu o ponto facultativo desta quinta para a véspera de São João, em dia 23 de junho

O Corpus Christi, solenidade da Igreja Católica que festeja o sacramento da Eucaristia, é celebrado nesta quinta-feira (4). Por mais que seja esperada por trabalhadores, já que muitas empresas costumam emendar ou ceder folgas, a data não é um feriado nacional, e sim um ponto facultativo. Com isso, cada estado escolhe se irá ou não adotá-lo, o que, na prática, não provoca alterações de funcionamento como outras celebrações.

Em Pernambuco, por exemplo, o governo do estado transferiu o ponto facultativo desta quinta para a véspera de São João, em dia 23 de junho. Com isso, o expediente durante o dia de Corpus Christi será normal. Já a prefeitura do Recife, até a publicação deste texto, não tinha posicionamento oficial sobre funcionamento das repartições municipais.

A abertura das lojas do centro e de bairros do Recife seguirá a mesma linha do governo, segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife) e o Sindicato dos Lojistas do Comércio de Bens e Serviços (Sindilojas Recife). Os estabelecimentos irão funcionar normalmente, já que "a data religiosa não é considerada feriado" na cidade.

O mesmo vale para os shopping centers da Região Metropolitana do Recife (RMR), que abrirão em horário normal. As únicas alterações serão nas agências bancárias, que não estarão abertas para atendimento presencial ao público durante toda a quinta.

Confira o que abre e o que fecha na RMR durante o dia de Corpus Christi:

Shoppings

Recife

Shopping Recife - das 9h às 22h

RioMar Recife - das 9h às 22h

Shopping Boa Vista - das 9h às 21h

Shopping Tacaruna - das 9h às 22h

Plaza Shopping - das 9h às 22h

Shopping ETC - das 9h às 21h

Shopping de Afogados - das 9h às 20h

Olinda

Shopping Patteo Olinda - das 9h às 22h

Paulista

Paulista North Way Shopping – das 9h às 22h

Camaragibe

Camará Shopping - das 10h às 22h

Jaboatão dos Guararapes

Shopping Guararapes - das 9h às 22h

Cabo de Santo Agostinho

Shopping Costa Dourada - das 9h às 22h

Igarassu

Shopping Igarassu - das 9h às 21h

Moreno

Recife Outlet - das 9h às 21h

Bancos

As agências bancárias estarão fechadas nesta quinta-feira (4), de acordo com a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban).

As compensações bancárias não serão efetivadas na data, incluindo a TED. O Pix, que funciona 24 horas todos os dias úteis e feriados, poderá ser feito normalmente.

Em algumas localidades, as salas de autoatendimento estarão disponíveis aos clientes, a critério da instituição, assim como os canais digitais e remotos de atendimento, via internet e mobile banking.

Na sexta-feira (5), o atendimento ao público segue normalmente nas localidades onde não há feriado estadual ou municipal ou há ponto facultativo.

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