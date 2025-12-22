Correios adiam coletiva para apresentar medidas prioritárias do Plano de Reestruturação
Segundo a empresa, a coletiva foi adiada em razão de ajustes de agenda
Os Correios adiaram a coletiva de imprensa com a Diretoria Executiva, inicialmente agendada para a tarde desta segunda-feira (22) para apresentar medidas prioritárias do Plano de Reestruturação 2025-2027, que tem como objetivo garantir a sustentabilidade financeira, modernizar a operação e ampliar a competitividade da empresa.
Segundo a empresa, a coletiva foi adiada em razão de ajustes de agenda.
"A nova data e horário serão divulgados oportunamente", informou.
O presidente dos Correios, Emmanoel Rondon, falaria acompanhado dos diretores da estatal para detalhar as medidas prioritárias do Plano de Reestruturação da companhia.
Entre as ações iniciadas no último trimestre, os Correios destacaram a conclusão da operação de crédito de R$ 12 bilhões, considerada decisiva para a estabilização das finanças da estatal.
A diretoria executiva também apresentaria o resultado dos estudos, conduzidos desde setembro deste ano, sobre a venda de imóveis ociosos, a reabertura do Programa de Demissão Voluntária (PDV), o reequilíbrio do plano de saúde e a renegociação de passivos judiciais.