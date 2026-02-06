A- A+

leilão Correios colocam imóveis à venda em plano de reestruturação; há opção em Pernambuco Primeira etapa dos leilões inclui prédio comercial em Exu, no Sertão, com valor inicial de R$ 108 mil

Os Correios avançam na execução do seu Plano de Reestruturação e iniciam, neste mês de fevereiro, um amplo processo de venda de imóveis próprios em todo o país, incluindo um em Pernambuco.

Os primeiros leilões estão programados para 12 e 26 de fevereiro e serão realizados em formato 100% digital, com participação aberta a pessoas físicas e jurídicas.

A alienação de ativos integra o conjunto de medidas estratégicas adotadas pela estatal para reorganizar sua estrutura financeira, reduzir custos fixos e recompor a capacidade de investimento.

Nesta primeira fase, 21 imóveis serão disponibilizados para venda imediata. Outros ativos considerados ociosos seguem em fase de preparação para futuras ofertas.

Imóvel em Pernambuco está entre os primeiros lotes

Pernambuco aparece logo na etapa inicial dos leilões. O imóvel disponível está localizado no município de Exu, no Sertão do estado, e consiste em um prédio comercial situado no centro da cidade.

O imóvel possui 159,81 metros quadrados de área construída e tem valor inicial de R$ 108.456,31, configurando uma oportunidade para investidores interessados em uso comercial ou valorização imobiliária no interior do estado.

Venda de ativos pode arrecadar até R$ 1,5 bilhão

A expectativa dos Correios é arrecadar até R$ 1,5 bilhão até dezembro, valor que será direcionado ao fortalecimento das operações, à modernização da infraestrutura logística e à sustentabilidade financeira de longo prazo da empresa.

Além de Pernambuco, os leilões incluem imóveis localizados nos seguintes estados: Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte e São Paulo.

O portfólio é diversificado e reúne prédios administrativos, terrenos, galpões, lojas, antigos complexos operacionais e apartamentos funcionais, com valores iniciais que variam de R$ 19 mil a R$ 11 milhões, ampliando o acesso de investidores de diferentes perfis.

Serviços dos Correios não serão afetados

Segundo a direção da empresa, a venda dos imóveis não impacta a prestação de serviços à população. O Plano de Reestruturação envolve ações de curto, médio e longo prazos com foco no restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, no aumento da eficiência operacional e na garantia de um futuro sustentável para uma das principais empresas públicas do país.

Onde consultar os leilões

Todas as informações sobre os leilões, incluindo editais, descrição detalhada dos lotes, fotos, condições de participação e cronograma atualizado, estão disponíveis nos canais oficiais dos Correios e da leiloeira resposável.

