INSS Correios iniciam atendimento para vítimas de fraude no INSS no Recife com presença de ministro Ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, acompanha início do serviço voltado a aposentados e pensionistas que enfrentam dificuldades com o app Meu INSS e podem ter sofrido descontos indevidos

O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz esteve presente nesta sexta-feira (30) na agência dos Correios do Recife, no bairro de Santo Antônio, para acompanhar o início dos atendimentos presenciais aos os aposentados e pensionistas que podem ter sido vítimas da fraude milionária descoberta no INSS no final do mês passado.

A partir da data de hoje aposentados e pensionistas poderão consultar, contestar e acompanhar a análise de descontos indevidos em seus benefícios diretamente nas agências dos Correios.

Segundo Wolney Queiroz, a iniciativa busca atender especialmente os idosos que têm dificuldades de lidar com ferramentas digitais, como o aplicativo Meu INSS ou o telefone 135.





Visita do Ministro da Previdência, Wolney Queiroz, à agência Central dos Correios. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

“O aposentado ou pensionista que não quiser ou não souber usar esses canais pode ir até uma agência dos Correios e ser atendido pessoalmente. Os funcionários estão treinados e preparados para acolher com respeito e eficiência”, afirmou.

Durante a visita, o ministro acompanhou os primeiros atendimentos realizados na unidade e destacou o bom funcionamento do sistema.

“Esse acolhimento é fundamental. Conversei com os atendentes, com o superintendente dos Correios e do INSS para reforçar a importância de tratar nossos aposentados com carinho nesse momento. Muitos não dominam a internet, e os Correios têm estrutura para suprir essa demanda”, declarou o ministro.

Em Pernambuco, 146 agências já estão habilitadas para o atendimento, e a expectativa é alcançar todos os municípios do estado até a próxima semana.

