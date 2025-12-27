A- A+

REESTRUTURAÇÃO Correios criam plano de recuperação da qualidade do serviço de entrega Plano faz parte da estratégia de reestruturação da empresa, que fechou empréstimo de R$ 12 bilhões

Os Correios criaram um plano para recuperação da qualidade do serviço de entrega e querem foco no relacionamento com clientes estratégicos.



Como mostrou O GLOBO, o índice de entregas no prazo desabou este ano devido a dívidas em aberto com fornecedores e, mais recentemente, à greve deflagrada por parte dos funcionários. Está abaixo de 70%, contra a meta de 96%.

O plano faz parte da estratégia de reestruturação da empresa e será possível de ser colocado em marcha após o fechamento do empréstimo de R$ 12 bilhões obtido pelos Correios com um grupo de cinco bancos.



A expectativa é de que a primeira parte dos recursos, de R$ 10 bilhões, seja liberado até terça-feira.

De acordo com um documento obtido pelo GLOBO, o plano para recuperar a qualidade do serviço está estruturado em dois eixos "complementares e indissociáveis".







O primeiro eixo concentra-se na recuperação dos atributos dos produtos ofertados ao mercado, com prazos competitivos, previsibilidade, estabilidade operacional e eficiência logística. O objetivo é que a empresa reconquiste "sua posição de referência em qualidade".

O foco é adotar prazos mais competitivos onde há retorno comercial verificado, com recursos concentrados em regiões, trechos e modais que geram maior impacto de receita e participação de mercado.



Outra diretriz é fazer um uso inteligente dos modais de transporte, o que inclui também revisão da malha redução de redundâncias e otimização de trechos subutilizados.

Já o segundo eixo estabelece um "modelo de excelência" para o relacionamento com clientes estratégicos. Nesse caso, a empresa mira em entregar valor diferenciado por meio de operação dedicada, maior confiabilidade e soluções customizadas para as contas que mais influenciam a geração de receitas da empresa.

"Juntos, os dois eixos compõem uma estratégia integrada para elevar o desempenho operacional e fortalecer o vínculo com os segmentos mais relevantes do mercado", diz a empresa no documento.

Para operacionalizar o plano, os Correios criaram um grupo de trabalho com a participação de funcionários de diferentes diretorias para coordenar, planejar, monitorar e executar as ações.



O grupo terá duração até 30 de janeiro e, ao final, será apresentado um relatório, além das entregas de produtos.

Por exemplo, nesse prazo, os participantes terão que levantar os prazos praticados pelos concorrentes, identificar trechos prioritários, definir nova malha de transporte, desenvolver um fluxo de identificação e priorização dos objetos no fluxo postal.



Também terão de definir a carteira de clientes prioritários e identificar a demanda deles, assim como construir a arquitetura conceitual do modelo de relacionamento e apresentar uma proposta de orçamento.

Veja também