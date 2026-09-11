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BRASIL Correios estimam receber novo empréstimo de R$ 7 bilhões na próxima semana Empresa já havia tomado financiamento de R$ 12 bilhões, no ano passado

A direção dos Correios estima que o empréstimo de R$ 7 bilhões em negociação com um grupo de quatro bancos privados, Banco ABC, Citibank, Deutsche Bank e J.P. Morgan, será liberado na próxima semana. Segundo técnicos envolvidos nas discussões, a expectativa é assinar os contratos no dia 15 de setembro.

Para convencer os bancos a emprestar para a estatal, que fechou o primeiro semestre com prejuízo de R$ 5,5 bilhões, a empresa pediu que o Tesouro Nacional seja avalista da operação. Com essa garantia, em caso de inadimplência, a dívida fica com a União.

O pedido oficial foi feito na semana passada.

Conforme O Globo mostrou, a estatal pagará uma taxa de 114,26% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), que é próxima da Selic. O prazo do contrato será de 15 anos, dos quais os três primeiros serão de carência, sem cobrança de prestações.





Em dezembro, os Correios tomaram um empréstimo de R$ 12 bilhões de um grupo de bancos, também com garantia do Tesouro Nacional.

Além dos empréstimos bancários, o governo fará um aporte de R$ 6 bilhões na estatal em 2026, com recursos do Orçamento.

Os aportes fazem parte do plano de reestruturação da empresa para voltar a ter lucro, depois de sucessivos prejuízos. Em 2025, a empresa registrou resultado negativo de R$ 8,5 bilhões e previsão é que o prejuízo em 2026 seja ainda maior. No primeiro semestre deste ano, empresa teve perdas de R$ 5,5 bilhões.

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