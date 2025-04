A- A+

INAUGURAÇÃO Correios inauguram primeiro locker em Pernambuco nesta segunda (28) O terminal de autoatendimento foi instalado no Moinho Recife Business & Life, no Bairro do Recife

Os Correios inauguraram o primeiro locker da estatal em Pernambuco nesta segunda-feira (28). A unidade irá funcionar no Moinho Recife Business & Life, empreendimento localizado no Bairro do Recife.

O serviço disponibilizado pelos Correios, em parceria com a Prefeitura do Recife, permitirá ao destinatário enviar ou receber sua encomenda de acordo com sua necessidade.

Lockers são armários inteligentes que oferecem mais uma opção de envio e retirada de encomendas, sem custo adicional | Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

O superintendente estadual dos Correios e porta-voz da estatal, Ricardo Santos, comentou acerca da instalação do locker no empreendimento Moinho Recife Business & Life.

"É com muita alegria que celebramos hoje um momento especial para os Correios e para a cidade do Recife: a inauguração do nosso primeiro locker em Pernambuco. Hoje entregamos à população uma solução moderna, segura e prática, que amplia a economia e facilita para o cliente o envio e a retirada de suas encomendas." "Esta é mais uma inovação que se soma a tantas outras que os Correios vêm implementando, como os primeiros testes de entregas de encomendas por meio de drones — uma iniciativa pioneira que abre novas perspectivas para a logística nacional e reafirma o compromisso da empresa com a modernização e a eficiência. Trazer este momento para o Recife tem um significado especial para todos nós", ressaltou.

Ele uniu a instalação do novo e moderno equipamento com o polo tecnológico do Recife, um dos principais parques de serviços de tecnologia do Brasil.

"Estamos em uma cidade reconhecida nacionalmente como um polo de tecnologia e inovação — um verdadeiro polo digital — abrigando um dos principais parques tecnológicos do Brasil, instalado justamente aqui, no coração do Recife. Nada mais natural, portanto, que uma solução como esta fosse implantada nesta região, que, desde os tempos da ocupação holandesa, carrega em seu DNA a vanguarda, a criatividade e a capacidade de olhar para o futuro", concluiu.

O superintendente estadual dos Correios, Ricardo Santos, comenta a aquisição do novo locker | Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

A gerente-executiva do Moinho Recife Business & Life, Jéssica Balbino, explica que a aquisição do primeiro locker dos Correios em Pernambuco une a perspectiva de inovação, cultura e história.

"Faz todo o sentido, neste momento em que o empreendimento já apresenta alta densidade de ocupação, trazermos este locker para cá. Ele se conecta diretamente com a perspectiva que temos para o empreendimento, que é aliar cultura, história e inovação. A maior parte das empresas instaladas aqui está ligada à inovação; afinal, estamos em um polo digital. Para nós, é uma alegria imensa sermos o primeiro empreendimento a abrigar um locker dos Correios em Pernambuco", explicou.

Já a chefe do gabinete do Centro Histórico da Prefeitura do Recife (Recentro), Ana Paula Vilaça, reforça a parceria para a instalação do equipamento em um espaço de inovação e tecnologia, localizado no coração do Recife.

"É uma grande conquista termos hoje, depois de muita dedicação e esforço, este espaço funcionando fisicamente aqui, em um local que representa inovação, tecnologia e que também contribui para a revitalização do nosso centro histórico. Estamos unindo mais um serviço de valor para o cidadão. Este locker está agora disponível para toda a população da cidade. A escolha deste local é bastante emblemática: ser na região central, um espaço de fácil acesso para todos, tanto da cidade quanto do estado de Pernambuco. Tenho certeza de que este será apenas o primeiro de muitos", reforçou.

Jéssica Balbino, Ricardo Santos e Ana Paula Vilaça em frente ao locker | Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Locker: como utilizar?

Para retirar uma encomenda no locker, o comprador deve informar, na loja virtual, o CEP do locker no endereço de entrega, inserindo o número do CPF/CNPJ no campo de “complemento do endereço”.

Para encontrar o endereço e CEP do locker de interesse, basta consultar o serviço “Busca CEP”, no site ou aplicativo, usando o termo “LCK” e o nome da cidade. No caso do locker de Recife/PE, o CEP é 50030-988.

O usuário pode acompanhar toda a movimentação da sua encomenda pelo aplicativo Correios. Assim que a encomenda chegar ao locker, o destinatário receberá um QR Code, enviado por e-mail e/ou uma notificação pelo aplicativo dos Correios.

Para retirar o objeto, basta escanear o código recebido ao terminal, quando então o armário libera automaticamente o acesso ao compartimento onde está a encomenda.

Para devolver, é necessário que, após receber da loja a autorização de devolução (eticket ou código do objeto), embalar a encomenda, escrever o código de autorização na embalagem e anexar a declaração de conteúdo à caixa.

Chegando ao locker, selecionar a opção “envio”, digitar o código e depositar o pacote na porta aberta e fechá-la. O consumidor será notificado por e-mail confirmando o depósito e a postagem posteriormente.

O serviço está disponível para envios nacionais (Sedex, PAC e Correios Mini Envios) e internacionais (Packet e Prime). No Recife, o locker vai funcionar todos os dias, das 7h às 18h.

