Correios oferece estrutura da agência para atendimento das devoluções da fraude do INSS

A estrutura física dos Correios deve ser utilizada para auxiliar no atendimento presencial às vítimas da fraude do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), especialmente em municípios onde o acesso digital é limitado. A medida foi discutida no último domingo (11) pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Segundo ele, a Caixa Econômica Federal também avalia formas de colaborar com o atendimento.

Uma reunião prevista para esta semana deve oficializar a iniciativa. Correios e INSS já mantêm um acordo de cooperação técnica, o que facilita a implementação da parceria.

“A nossa estrutura está à disposição do INSS para o que for necessário. Como empresa pública, temos a missão de atender a população com o melhor serviço possível”, afirmou o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos.

Segundo o INSS, os beneficiários que identificarem descontos indevidos poderão solicitar o ressarcimento dos valores. A estimativa é que cerca de 4 milhões de pessoas tenham sido, de fato, vítimas de fraudes.

A notificação oficial está prevista para ser enviada nesta terça-feira (13), por meio do aplicativo “Meu INSS”.

