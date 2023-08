Correios realiza workshop gratuito sobre e-commerce em Limoeiro, no Agreste de Pernambuco

A- A+

Os Correios promovem, nesta sexta-feira (4), o workshop "E-commerce: como alavancar as vendas no comércio eletrônico" no auditório da Câmara Municipal de Limoeiro, no Agreste de Pernambuco.

O evento é gratuito e tem o objetivo de auxiliar lojistas e microempreendedores a definirem o melhor valor de frete para a venda on-line de seus produtos.

Estabelecer as estratégias de precificação do frete é um dos principais desafios do comércio eletrônico. Sua cobrança impacta diretamente no preço final da compra, sendo um fator significativo que leva os consumidores a, muitas vezes, abandonarem seus carrinhos de compras.

O workshop fornecerá informações que devem ajudar os lojistas e microempreendedores a superarem esse obstáculo e atraírem clientes que buscam custos mais atrativos nas compras on-line.

Na ocasião, o assistente Comercial dos Correios José Pedro Wanderley e o consultor de Desenvolvimento de Mercado da estatal Carlos Gonçalves irão detalhar sobre as políticas de frete e estratégias de precificação que a empresa oferece, dentre outras informações.



Para se inscrever na formação, basta acessar o link no site dos Correios e preencher as informações solicitadas.

