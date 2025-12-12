A- A+

CRISE NOS CORREIOS Correios recebem até esta sexta novas propostas para empréstimo, que deve ser de até R$ 15 bilhões Estatal busca socorro até semana que vem para ter alívio no caixa e pagar salários

Os bancos têm até 23h59 desta sexta-feira para enviar as propostas com as condições do empréstimo aos Correios. A nova oferta pública foi aberta nesta quarta-feira e a intenção da direção da estatal é vencer as etapas burocráticas no final de semana e enviar a proposta para aprovação do Tesouro Nacional na segunda-feira.

O Tesouro precisa dar o aval porque vai entrar como avalista da operação. A empresa solicitou o valor de R$ 20 bilhões, considerando a necessidade de caixa para fechar as contas deste ano e de 2026, mas o montante deve ficar entre R$ 10 bilhões e R$ 15 bilhões. O valor vai depender da quantidade de bancos que vai integrar o consórcio, disse um interlocutor.

A oferta foi aberta a vários bancos e por determinação do governo a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil vão participar do pool de bancos que vão financiar a estatal. O empréstimo é condicionado a um plano de reestruturação dos Correios com medidas de corte de gastos e aumento de receitas para que a estatal volte a ter lucro em 2027.

Na última rodada, o pool de bancos formado Citibank, BTG Pactual, ABC Brasil, Banco do Brasil e Safra propuseram juros equivalentes a 136% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), taxa de referência nos empréstimos diários entre bancos para conceder um empréstimo de R$ 20 bilhões.

A proposta foi recusada pelo Tesouro, justamente por superar o padrão normalmente observado de 120% do CDI para operações com aval da União.

