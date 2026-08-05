A- A+

CRISE NOS CORREIOS Correios retomam plano de fechamento de agências após pressão de servidores Medida é casada com programa de demissão voluntária destinado a funcionários dessa unidade

Após suspender no mês passado parte do plano de reestruturação para evitar greve, a direção dos Correios decidiu nesta semana dar continuidade às medidas de corte de gastos.

Entre elas, fechamento de unidades, suspensão de pagamento de adicional nas funções de caixa, e adoção de um sistema de monitoramento das entregas pelos carteiros.

Em nota, a empresa alegou que abriu um canal de diálogo permanente com sindicatos da categoria para tratar da execução do plano de reestruturação.

Na primeira rodada de conversas, foram apresentados estudos técnicos que dão fundamento às medidas a serem adotadas.

"As reuniões também permitiram que as federações apresentassem suas avaliações, preocupações e contribuições sobre os impactos das medidas nas condições de trabalho e na prestação dos serviços. Essas manifestações integram o processo de diálogo e serão examinadas pelas áreas responsáveis", diz a nota.

O processo de reestruturação prevê o fechamento de um grupo de mil unidades, entre agências e centros de tratamento de cargas. A medida é casada com a abertura de plano de demissão voluntária (PDV) destinado aos funcionários lotados nessas unidades e que ficará aberto às adesões até o final deste ano. Este será o segundo PDV da empresa para enxugar o quadro de pessoal.

O plano de reestruturação faz parte das contrapartidas ao empréstimo de R$ 12 bilhões com aval da União, obtido no final de 2025, para cobrir o passivo da estatal.

Os Correios fecharam o ano de 2025 com um prejuízo recorde de R$ 8,5 bilhões e deverá repetir o resultado negativo neste ano. No primeiro semestre, a empresa apresentou prejuízo de R$ 3,1 bilhões.

Veja também