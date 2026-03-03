Ter, 03 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça03/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
BRASIL

Correios trocam diretores de operação e financeiro

Nomes eram ligados à gestão anterior da empresa

Reportar Erro
Sede dos Correios Sede dos Correios  - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A direção dos Correios demitiu nesta segunda-feira dois diretores ligado à gestão anterior da empresa. Serão substituídos o diretor de Operações, Sérgio Kennedy Soares Freita e a diretora Financeira, Loiane Bezerra de Macedo. Segundo interlocutores, os novos diretores terão perfis técnicos e os nomes terão que ser aprovados por comitês internos da estatal.

As mudanças fazem parte do plano de reestruturação dos Correios, sob o comando de Emmanoel Rondon. Ao chegar à presidência dos Correios no final do ano passado, Rondon levou com ele a diretora de Gestão de Pessoas, Natalia Teles da Mota, ex-diretora da Escola Nacional de Administração Publica.

Segundo técnicos dos Correios, Kennedy deve retornar para a Infraero e Loiane para a Caixa. Novas trocas deverão ocorrer nos próximos dias.

 

Leia também

• Ceron nega pressão fiscal com Angra 3, mas diz que Correios preocupam por modelo

• CMN aprova concessão de garantia da União a operação de crédito de até R$ 8 bi de Correios

• Cartas enviadas a Bolsonaro na Papudinha são recusadas na entrega, dizem Correios

Além das trocas na cúpula da empresa, a direção tomou medidas para selecionar para os cargos de chefia servidores com perfil técnico e experiência na função. O objetivo é formar uma diretoria alinhada com o comando central da estatal.

O plano de enxugamento dos Correios prevê redução de despesas com pessoal, principalmente com plano de demissão voluntária (PDV) e com fechamento de agências e unidades operacionais.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter