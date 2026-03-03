Correios trocam diretores de operação e financeiro

A- A+

A direção dos Correios demitiu nesta segunda-feira dois diretores ligado à gestão anterior da empresa. Serão substituídos o diretor de Operações, Sérgio Kennedy Soares Freita e a diretora Financeira, Loiane Bezerra de Macedo. Segundo interlocutores, os novos diretores terão perfis técnicos e os nomes terão que ser aprovados por comitês internos da estatal.

As mudanças fazem parte do plano de reestruturação dos Correios, sob o comando de Emmanoel Rondon. Ao chegar à presidência dos Correios no final do ano passado, Rondon levou com ele a diretora de Gestão de Pessoas, Natalia Teles da Mota, ex-diretora da Escola Nacional de Administração Publica.

Segundo técnicos dos Correios, Kennedy deve retornar para a Infraero e Loiane para a Caixa. Novas trocas deverão ocorrer nos próximos dias.





Além das trocas na cúpula da empresa, a direção tomou medidas para selecionar para os cargos de chefia servidores com perfil técnico e experiência na função. O objetivo é formar uma diretoria alinhada com o comando central da estatal.

O plano de enxugamento dos Correios prevê redução de despesas com pessoal, principalmente com plano de demissão voluntária (PDV) e com fechamento de agências e unidades operacionais.

