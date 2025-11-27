Correios vão adiar para 2027 convocação de aprovados em concurso de 2024

A- A+

A direção dos Correios vai adiar para ao longo de 2027 a convocação dos aprovados no concurso público realizado em dezembro de 2024 e homologado em abril deste ano. A medida faz parte do plano de reestruturação da estatal, que atravessa uma crise financeira sem precedentes. O concurso abriu 3.511 vagas de nível médio e superior.

O concurso do ano passado foi realizado após a empresa ter aberto um plano de demissão voluntária (PDV), com meta de desligar oito mil funcionários. Mas apenas 3,7 mil aderiram e estatal continuou registrando queda nas receitas e aumento nas despesas.

O certame foi feito na gestão de Fabiano dos Santos na presidência dos Correios. Em setembro, ele foi substituído por Emmanoel Rondon.

Randon assumiu os Correios com a missão de executar um plano de reestruturação para tirar a estatal da crise. O plano prevê entrada dinheiro novo para regularizar dívidas, corte de despesas com novo PDV para desligar dez mil funcionários, e fechamento de mil agências e unidades logísticas. Também faz parte do pacote ampliar o leque de serviços via parcerias com o setor privado para gerar receitas.

A nova direção também tenta levantar pelo menos R$ 10 bilhões em um empréstimo para fechar as contas deste ano. Ao todo, a necessidade de caixa da empresa é de R$ 20 bilhões, considerando compromissos até dezembro de 2026.

Procurada, a assessoria de imprensa informou que por ora não vai se manifestar sobre o adiamento da convocação dos aprovados no concurso.

