Correios vão atender serviços da Caixa e lotéricas passam a receber encomendas em nova parceria

A- A+

Em uma nova parceria com a Caixa Econômica Federal, os Correios passarão a prestar serviços relacionados ao PIS, Seguro-Desemprego, Bolsa Família e FGTS nas unidades. Além disso, clientes do banco poderão postar e retirar encomendas em lotéricas por meio do “Ponto de Coleta”.

A expectativa do presidente da Caixa, Carlos Vieira, é implementar os serviços em todas as agências dos Correios até o final de 2024. O atendimento nas lotéricas dependerá de adesão das unidades.

Segundo Vieira, hoje, 500 dos 13 mil correspondentes da Caixa recebem entregas.

— A ideia é levar esses serviços a todas as cidades do país, principalmente em locais onde não há serviços bancários, mas têm uma agência dos Correios — disse Vieira.

O primeiro atendimento de serviços da Caixa em uma agência dos Correios ocorreu em 12 de março, em uma unidade de Peixe-Boi, no Pará. A expansão prevê implementar, a âmbito nacional, soluções para distribuição de processos, produtos e serviços financeiros e postais, e a consequente ampliação da cobertura presencial das duas empresas.

Veja também

TRAMITAÇÃO Pacheco prevê votação de projeto para solucionar dívida dos estados em abril