Correios vão passar a entregar no Brasil compras feitas pela internet em sites de lojas do Paraguai
Serviço permite que produtos vendidos por lojas paraguaias sejam adquiridos pela internet e entregues em qualquer endereço do Brasil
Uma novidade para os consumidores brasileiros: a partir de agora, já podem comprar em sites de varejistas do Paraguai e receber as encomendas em qualquer endereço do país por meio dos Correios.
A nova modalidade de entrega, anunciada pela estatal nesta semana, permite que produtos vendidos por lojas paraguaias sejam adquiridos pela internet e entregues diretamente no Brasil.
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Atualmente, o serviço está disponível para duas varejistas paraguaias, a Cellshop e a New Zone Importados, que ficam localizadas em Ciudad del Este.
Segundo os Correios, as empresas são homologadas no Programa Remessa Conforme, da Receita Federal, e estão habilitadas a comercializar seus produtos para o mercado brasileiro.
As entregas serão transportadas por modal terrestre por meio do Correios Packet, serviço que permite a importação de encomendas de até 30 kg, com rastreamento completo.
A partir da saída do Centro Internacional dos Correios no Brasil, as encomendas seguem os mesmos prazos de entrega das remessas nacionais.
Segundo os Correios, a nova modalidade oferece vantagens tanto para consumidores quanto para varejistas.
Para os brasileiros, a principal delas é a possibilidade de comprar pela internet produtos comercializados por lojistas paraguaios e receber as encomendas em casa.
Para os varejistas, o serviço amplia o acesso ao mercado brasileiro, contribui para a redução dos custos logísticos e incentiva a formalização das operações e a arrecadação de tributos.