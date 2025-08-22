A- A+

RIO DE JANEIRO Corretora faz sucesso na internet com vídeos bem humorados; conheça Thereza Targiani Um dos conteúdos, gravado dentro de um cemitério em Botafogo, já atingiu mais de oito milhões de visualizações

É provável que, nos últimos dias, você tenha se deparado com um vídeo em que uma corretora de imóveis aparece dentro de um cemitério fazendo propaganda de um tipo de "moradia" para o companheiro infiel. "Se você tem marido que gosta de curtir mulher de biquíni e mandar foguinho no direct, eu tenho imóvel certo pra você. Tem vista para o Cristo (Redentor) e vizinhança silenciosa, podendo descansar sem estresse", brinca Thereza Targiani, enquanto aponta para um jazigo. Na verdade, porém, seu trabalho não envolve túmulos.



A introdução bem-humorada trata-se de um chamariz para o anúncio dos imóveis que, de fato, pretende vender. Gravado no São João Batista, em Botafogo, o vídeo já alcançou mais de oito milhões de visualizações em seu perfil no Instagram (@therezatargiani.corretora). Com o sucesso, a profissional tem investido cada vez mais nesse formato de conteúdo, com outros cenários cariocas como pano de fundo, o que está rendendo audiência e bons negócios para além da internet.

— Eu queria fazer algo diferente, engraçado e surpreendente, que fugisse da mesmice das propagandas, para divulgar meu nicho de mercado, que inclui imóveis prontos na Zona Sul, sobretudo em Copacabana. Com esse experimento, acabei atraindo um público interessado em estúdios e imóveis para investimento. A maioria das pessoas que me mandaram mensagem era de mulheres, até pela brincadeira com a dor pelo marido infiel — observa Thereza.

— Desde então, já fiz duas vendas a clientes que chegaram a mim pelo Instagram. Um quarto e sala de R$ 760 mil e um estúdio de R$ 400 mil. E ainda há outros que estou trabalhando. Houve até gente de fora do país procurando imóveis comigo.

A gravação no cemitério foi uma verdadeira aventura. Sem querer dar chance para uma resposta negativa, resolveu não pedir autorização para filmar no São João Batista. Entrou no local como se fosse visitar algum túmulo e gravou de forma discreta, meio escondida, sem ser incomodada. Além de inusitada, a experiência de gravar em meio às tumbas foi um tanto medonha, admite a corretora.

— Senti um pouco de medo. O tempo estava chuvoso e estava ventando muito, cenário propício para temer um cemitério. De repente, vinham uns barulhos, uma folha caindo, e eu tomava uns sustos (risos). Era muito engraçado. Sempre que me dava conta que estava gravando sobre vendas naquele ambiente, eu parava para rir — relata.

A publicação foi inundada de comentários exaltando a criatividade do conteúdo:

"Melhor gancho que já vi na vida. Aula"; "Melhor anúncio que já vi. Tô rindo demais!"; "Me ensina a vender"; "Obrigada, senhora. Guardarei seu contato em todo caso"; "Gente, chorei. Muito boa"; e "Passada! Sem dúvida nenhuma, zerou o marketing imobiliário" foram alguns elogios deixados pelos seguidores.

Thereza tem como parceiro o cinegrafista Joe Rodrigues, quem faz a primeira versão dos roteiros, antes dos pitacos da corretora, e grava os vídeos, os quais são postados uma vez por semana, geralmente às quartas-feiras. Após o êxito da primeira experiência, a profissional continua esbanjando criatividade, com ideias que divertem e arrancam risadas do público.

Em outro conteúdo gravado recentemente, ela surge em frente à 12ª DP (Copacabana) e dispara: “Se você adora participar de um arrastão na praia de Copacabana, eu achei o imóvel certo pra você, com apartamentos de quatro por dois, vigilância 24h, suítes individuais, onde você poderá contemplar sua solitude”.

— Esse vídeo na delegacia, que é aquele ambiente apertado, eu fiz para divulgar um estúdio, que é um imóvel pequeno e que está sendo muito procurado — explica.

Advogada de formação, casada e mãe de uma adolescente de 15 anos, Thereza, de 52 anos e moradora do Catete, Zona Sul do Rio, trabalhava na área do direito imobiliário, mas estava infeliz com a rotina. Como sempre amou vendas e o contato com a clientela, há três anos, resolveu migrar de campo de atuação. Atualmente, trabalha na imobiliária Privilégio Imóveis. Ela conta que não imaginava que conseguiria tanto alcance na internet.

— Como não sou dessa geração de redes sociais, eu não tinha essa pretensão de viralizar. Então, acho legal, mas não me deslumbro. O meu objetivo mesmo é me tornar um nome de referência no ramo da corretagem e transmitir credibilidade à minha clientela. O direito imobiliário acaba me ajudando muito a ter competência no que faço. Minha intenção é que todo mundo saiba que sou corretora e que, quando uma pessoa pensar em comprar ou vender imóvel ou saiba de algum interessado, lembre de mim. A venda acaba sendo uma consequência — destaca.

Mercado imobiliário aquecido

O sucesso da corretora nas redes é alcançado num período de aquecimento do mercado imobiliário, com explosão de lançamentos no Rio e vendas em tempo recorde. Um exemplo desse movimento é Áureos Rio Residencial, o antigo prédio da Companhia Docas, na Rua do Acre, no Centro. Em seu pré-lançamento, na quinta-feira (21), o empreendimento vendeu todas as suas 153 unidades em duas horas.



O projeto — que integra o programa Reviver Centro, iniciativa da prefeitura para revitalizar e estimular a ocupação residencial da região central da cidade — tem um Valor Geral de Vendas de R$ 60 milhões e abriga estúdios a partir de R$ 289 mil. Thereza Targiani conta que tinha clientes interessados nas unidades, mas que não houve tempo hábil para efetuar a compra.

— Cheguei a enviar os documentos dos meu clientes, mas não deu tempo. Até eu queria comprar, porque ali a localização é muito boa, o valor é muito bom e o projeto que eles têm é fantástico e vai ficar muito bonito. É um retrofit. Então, o preparo é mais rápido. A entrega acontece em 24 meses, enquanto a média dos outros é de, pelo menos, 30 meses — diz a corretora.

De acordo com a profissional, o mercado disparou em vendas de imóveis, tanto na planta quanto prontos, para investimento em locação por temporada.

— O fluxo de pagamento dos que vêm na planta é mais fácil para quem não tem uma disponibilidade maior com o banco. Não tem um valor tão alto de entrada — explica. — Em geral, o Centro está disparando na frente porque é perto de tudo, tem muito oferta cultural e de transportes. Pontos turísticos, como Aquario e Museu do Amanhã, além de eventos, como feiras artesanais, atraem visitantes, que acabam despertando interesse pela área, que está com preços atrativos.

E as pessoas tem se apressado em aproveitar as ofertas.

— Quando você recebe a chave do imóvel financiado, ainda há mais de 70% do valor para pagar. Então, quem tem disponibilidade para investir consegue quitar com a própria rentabilidade do imóvel. Acaba que você disponibiliza pouco do seu dinheiro, entra mais do que sai. Então, acaba sendo mais uma fonte de renda — observa.

