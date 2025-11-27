A- A+

Negócios Corrida por descontos em TVs movimenta Black Friday; entenda as tecnologias antes de comprar Fabricantes aproveitam data para impulsionar ofertas de modelos com telas maiores. Descontos ultrapassam 40%

Os principais fabricantes de televisores entraram numa verdadeira guerra para conquistar o consumidor na reta final da Black Friday, cujas promoções começaram no início do mês.

Os descontos ultrapassam 40% e se concentram sobretudo nos modelos com telas acima de 50 polegadas e tecnologias embarcadas, como sistemas de inteligência artificial que aprimoram imagem e som em tempo real.

Segundo as companhias, a estratégia de concentrar as ofertas nos modelos mais sofisticados ganha impulso porque haverá Copa do Mundo em 2026, o que tende a antecipar a troca de televisores. Por isso, as empresas projetam uma alta de 10% nas vendas neste ano.

Segundo Guilherme Campos, diretor de produtos de TV da Samsung Brasil, as vendas da categoria têm aumentado consistentemente ao longo de todo o mês de novembro. Para ele, muitos consumidores devem aproveitar a Black Friday para trocar de televisão.

Assim, uma das apostas da marca são os modelos com telas maiores, a partir de 65 polegadas, e que contam com tecnologias de inteligência artificial capazes de melhorar a qualidade da imagem em tempo real e aprimorar o som.

— Começamos a preparação em março deste ano, pois esse é o tempo necessário para comprar os componentes, produzir, enviar as mercadorias para os centros de distribuição e fazer tudo chegar ao varejo. A Black Friday é muito importante, pois durante o período da temporada de compras a participação da marca chega a aumentar até 4 pontos percentuais em relação à média do ano — disse Campos.

Segundo ele, o preço do modelo de 98 polegadas Crystal 4K caiu para R$ 13,5 mil para algo em torno de R$ 13 mil, redução superior a 40%. Já uma QLED 4K de 75 polegadas tem queda média no preço de 23%, para R$ 5, 2 mil.

— A TV de 98 polegadas é uma das principais apostas da companhia, já que o consumidor tem buscado cada vez mais por telas maiores e novas tecnologias. Ainda há um esforço também nas linhas de 50 e 55 polegadas, que representam o maior volume do mercado, assim como nossa linha de OLED.

Veja as promoções:

Smart TV 75" Crystal UHD 4K U8100F 2025

De: R$ 6.199,00 Por: 4.229,00 à vista ou R$ 4.698,89 em 18x de R$ 261,05 sem juros

Smart TV 50" Crystal UHD 4K U8600F

De: R$ 2.999,00 Por: 2.099,00 à vista ou R$2.332,22 em 18x de R$ 129,57 sem juros

Smart TV 55" Crystal UHD 4K U8100F + Soundbar HW-B450F

De: R$ 5.069,00 Por: 3.227 à vista ou R$ 3.585,00 em 18x de R$ 199 sem juros

Vision AI TV 50" The Frame 4K 2025

De: 4.633,00 Por: 3.449 à vista ou R$ 3.451,58 em 18x de R$ 191,75 sem juros

Segundo Dale Chen, diretor de Marketing da TCL para a América Latina, a TV é um dos produtos mais procurados na Black Friday. Para ele, a data é um momento-chave para conquistar novos consumidores e elevar os índices de vendas no segmento de TVs premium, como os modelos QD Mini LED e QLED com resolução 4K e tamanhos maiores, acima de 75 polegadas. Assim, o preço do modelo de 85 polegadas QLED 4K caiu cerca de 30%, para R$ 5,7 mil, em média.

— Identificamos que o ciclo de troca de TVs deixou de ser motivado apenas por defeitos ou quebra do televisor. A principal razão agora é o desejo de upgrade, especialmente por uma experiência superior proporcionada por telas acima de 75 polegadas. O mercado de televisores de telas grandes tem sido impulsionado por avanços tecnológicos e mudanças no comportamento do consumidor. A busca por experiências visuais imersivas e mais qualidade de imagem é uma prioridade para o público.

A LG aposta nos modelos de tela grande com tecnologia OLED. Segundo Rodrigo Fiani, vice-presidente de Vendas da LG no Brasil, a perspectiva de crescimento é de 10% na demanda por televisores para a Black Friday deste ano em comparação com o ano passado. O modelo de 85 polegadas, por exemplo, teve redução em canais do varejo de cerca de 40%, para R$ 6,3 mil.

— Esse otimismo é impulsionado por dois grandes fatores. O primeiro, claro, é a proximidade de um evento de apelo global como a Copa do Mundo, que tradicionalmente acelera a busca dos consumidores por telas maiores e com a melhor qualidade de imagem possível. O segundo é a força e a diversidade do portfólio, que nos permite oferecer a tecnologia ideal para cada perfil de cliente — disse Fiani.

O Grupo Multilaser, responsável pelas marcas Multi, Toshiba e Hisense no Brasil, também está otimista com a data. Cristiano Fares, head de e-commerce da companhia, afirma que a estratégia envolve descontos em modelos de diferentes faixas de preços e cashback de 50%. Ele diz que o consumidor está priorizando telas maiores, especialmente entre 50 e 75 polegadas, com tecnologias que entregam mais qualidade de imagem e recursos de inteligência artificial.

— Para novembro, nossa estimativa é mais que triplicar o volume de TVs vendidas, passando de 23 mil para mais de 70 mil unidades, com a Black Friday desempenhando papel central nesse resultado.

Qual é o tamanho ideal de uma TV, levando em conta o espaço do cômodo?

Em espaços onde a distância dos olhos em relação à TV começa em 1,50 metros e vai até 2,30 metros, o tamanho ideal do televisor oscila entre 43 e 50 polegadas.

Já para cômodos em que essa distância começa em 2,30 metros, é possível contar com telas a partir de 55 polegadas, o que inclui modelos de até 115 polegadas.

Entenda as novas tecnologias

Atualmente, os consumidores ainda precisam se ater às diferentes tecnologias, como UHD, OLED, QLED, MiniLED e Neo QLED.

TVs UHD: É a tela com resolução Ultra High Definition, também chamada de 4K. É considerada a porta de entrada no segmento de qualidade de imagem, abaixo de tecnologias mais avançadas, como QLED, OLED, Mini LED e Neo QLED.

TVs OLED: exibem cores vibrantes e pretos profundos por conta da tecnologia do painel, em que cada pixel da imagem se auto ilumina de forma independente, oferecendo imagens mais vivas para quem gosta de assistir a filmes e séries com muitas cenas escuras.

TVs QLED: os LEDs emitem luz por trás de uma tela de cristal líquido. Com isso, diferentes níveis de brilho, cores e contrastes são gerados, de forma que as imagens podem apresentar características que acentuam o brilho e a intensidade das cores exibidas na tela. Ela é uma tela para quem procura uma experiência mais completa.

Neo QLED/MiniLED: A tecnologia oferece mais precisão ao exibir imagens em 4K e 8K. A tela é indicada para quem tem ambientes com muita incidência de luz, já que possui um número muito maior de zonas de iluminação. A Neo QLED combina a tecnologia QLED com um novo tipo de retroiluminação: os Mini LEDs (que aumentam o número de zonas de escurecimento local, gerando pretos mais profundos e transições mais suaves entre áreas claras e escuras). Alguns fabricantes chamam a tecnologia de MiniLED, no qual os LEDs de cor branca ou azul são substituídos por MiniLEDs formados pelas cores azul, verde e vermelho, entregando um melhor padrão de cores.

