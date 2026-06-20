Corte da Selic traz atratividade aos pós-fixados e melhora na renda variável
Leia a seguir os principais destaques dos especialistas ouvidos pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado
O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central anunciou na quarta-feira, 17, um corte de 0,25 ponto porcentual da taxa básica de juros, a Selic, para 14,25% ao ano, em decisão unânime. Com isso, como ficam os investimentos?
Leia a seguir os principais destaques dos especialistas ouvidos pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.
Diversificação na renda fixa
Na renda fixa, o atual ambiente de volatilidade, mas ainda com taxas de juros elevadas, mantém o pós-fixado como melhor opção dentro da renda fixa. "O pós-fixado é o que tem o menor risco e retornos altos, ao contrário do pré-fixado que tem bastante volatilidade e que no cenário pré-eleitoral e com o ambiente geopolítico ainda cheio de risco, não se torna tão atrativo", explica Marcelo Freller, estrategista de investimentos do C6 Bank.
Freller acrescenta ainda que no cenário pré-eleitoral atual, não é possível prever quando ocorrerá a queda das taxas de juros reais do Brasil, embora essas taxas estejam em patamar considerado excessivamente alto por muitos analistas.
"Então, o IPCA+ [Tesouro IPCA+ 2032, com rentabilidade IPCA + 8,20% ao ano] também não parece ser tão atrativo nesse momento", destaca Freller.
Impacto marginal para os títulos pós-fixados
Marco Saravalle, estrategista-chefe da Krivo Capital, lembra que o corte da quarta-feira já era esperado e precificado pelo mercado, trazendo um impacto marginal para os títulos pós-fixados. Mas ele destaca que o mais importante é o tom e a sinalização que o Banco Central adota no seu comunicado para as próximas reuniões.
"O boletim Focus colocou expectativa de Selic em 13,75% para este ano, ou seja, temos espaço somente para um ou dois novos cortes ao longo dos próximos meses. Em algum momento o Banco Central vai ter que pausar os cortes de juros e esperar para ver como será o comportamento do mercado ao longo dos próximos meses", disse ele.
O corte de quarta-feira da Selic será benéfico para os títulos indexados à inflação+ (Tesouro IPCA+), na visão de Rodrigo Moliterno, da área de renda variável da Veedha Investimentos. "São aqueles títulos que tem uma fração de inflação mais o juros fixo", afirma Moliterno.
A mesma coisa ocorre nos títulos pré-fixados, que estão com taxas superiores até ao CDI e terão um impacto positivo nesse fechamento de curva. Na renda fixa, esses seriam os títulos talvez mais impactados positivamente, segundo Moliterno.
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Atratividade na Bolsa
Para Ian Lopes, economista da Valor Investimentos, o momento ainda é de cautela para o mercado de renda variável, dado o cenário de expectativa de inflação desenquadrada que vem sendo alertado pelo Banco Central nas últimas reunião. "O corte é bom para os ativos de renda variável. Todo corte de juros tem um porcentual benéfico e acaba beneficiando os ativos de Bolsa", afirma.
Moliterno diz ainda que na renda variável o corte da Selic tem um impacto maior.
"Quando fizer o valuation de uma empresa e trouxer a empresa a valor presente, ao descontar os juros menores, o valor presente da ação tende a ser mais alto. Então, para o mercado de renda variável, o impacto é bem positivo, tanto é que hoje os mercados estão se recuperando positivamente", afirma o especialista na quarta-feira, lembrando ainda que essa melhora também vai depender do mercado externo.
"A questão do possível fim do conflito com a assinatura do acordo entre EUA e Irã até sexta-feira, atrelada ao cenário de juros caindo gera um impacto bastante positivo para o mercado de renda variável", conclui Moliterno.