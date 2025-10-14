Ter, 14 de Outubro

BRASIL

Corte de emendas pode ser maior que R$ 7 bi, mas depende de Lula, diz Haddad

O presidente havia sinalizado uma reunião para esta quarta-feira (15) com ministros para discutir alternativas a MP que aumentava impostos sobre bets, papéis isentos do agro e o outros

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad.O ministro da Fazenda, Fernando Haddad. - Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira (14) que irá despachar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre medidas fiscais quando ele voltar ao Brasil.

O petista havia sinalizado uma reunião para esta quarta-feira (15) com ministros para discutir alternativas a medida provisória que aumentava impostos sobre bets, papéis isentos do agro e o outros. A medida perdeu a validade ao não ser votada pelo Congresso.

O ministro disse que o montante a ser cortado de emendas parlamentares depende do cenário e da decisão de Lula, mas afirmou que pode ser até maior que R$ 7 bilhões.

