A- A+

BRASIL Corte de energia renovável dispara: usinas eólicas e solares deixaram de gerar 26,4% em agosto Usinas eólicas e solares são obrigadas a interromper produção por excesso de oferta de energia e falta de linhas de transmissão

Os cortes de geração em usinas de energia eólica e solar chegaram a 26,4% do total produzido em agosto, segundo cálculos do Itaú BBA com base em números do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

As interrupções cresceram 85% em comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo relatório do Itaú, os cortes de geração aumentaram também em relação ao mês anterior — ou seja, julho —, quando foi registrado um nível de interrupção de 20%.

As usinas solares foram as principais afetadas, sendo obrigadas a diminuir sua produção em 37,9%. Enquanto isso, as eólicas tiveram de cortar 23,4% .

A situação é complexa e tem nome em inglês: curtailment. Basicamente, a cada segundo, o ONS precisa acionar o parque gerador de energia em volume exatamente igual à demanda do país naquele momento. Por isso, há situações em que é preciso parar de produzir em algumas fontes para não haver excesso de oferta.





Isso ocorre, também, por faltas de linhas de transmissão de energia para escoar a produção. Na busca desse equilíbrio entre a oferta e a demanda, as usinas de fontes intermitentes, eólicas e solares, são as principais afetadas.

Isso ocorre, principalmente, quando há alta incidência de sol e vento, levando a geração total a superar a demanda. Em agosto, esse excesso de geração de energia levou o setor elétrico a um estresse na sua operação no Dia dos Pais, no último 10 de agosto, que poderia levar a um colapso momentâneo, como mostrou o GLOBO.

Dia dos Pais

O período mais crítico foi entre 13h e 13h30 daquele domingo, mostra documento do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Segundo o Itaú, esse incidente influenciou no aumento do curtailment em agosto. Os cortes de geração em eólicas e solares chegaram a um nível de 93% entre 11h e 14h deste dia.

O relatório do ONS mostra que a elevada a geração de energia em telhados, levou o operador a reduzir a produção de hidrelétricas e termelétricas e cortar em 98,5% do potencial de geração de energia eólica e solar centralizadas (em usinas) estimado para aquele horário.

O corte de geração renovável virou uma das principais dores de cabeça do setor elétrico, pois empresas que fizeram investimentos acabam não conseguindo manter a sua produção.

Veja também