Corte de juro de 50 pb pelo Fed segue como principal aposta em 2025, mas chance de 75 pb cresce

O mercado financeiro reforçou por redução acumulada de 50 pontos-base (pb) nos juros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em 2025, o que poderia representar dois cortes de 25 pb até a reunião de dezembro, após o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos desacelerar em janeiro.



Por volta das 11 horas (de Brasília) desta sexta-feira (28), a ferramenta FedWatch do CME Group mostrava probabilidade de 31,1% deste cenário se concretizar, leve queda comparado aos 31,5% registrados antes dos dados. No entanto, a chance de redução acumulada de 75 pb - que pode representar três cortes este ano - subiu de 29% para 29,5% depois dos dados. Há uma semana, esse índice era de 20,4%.



Já a chance do Fed manter os juros inalterados em 2025 teve leve queda de 3,6% para 3,4%, de acordo com o CME.



Junho continua como o primeiro mês mais provável (72,1%) para o início dos cortes de juros, sendo a expectativa majoritária de corte de 0,25 ponto porcentual (54,6%), enquanto as apostas para redução de 0,50 ponto porcentual subiram ligeiramente, de 16,6% antes da divulgação do PCE para 16,7% após o dado. A chance de manutenção dos juros, entretanto, cedeu de 28,8% para 27,8%.

