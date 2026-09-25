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Corte na cota de açúcar dos EUA deve gerar prejuízo de US$ 30 milhões ao Nordeste

Redução de 55 mil toneladas na exportação isenta de tarifa ameaça cerca de 250 mil empregos na cadeia sucroenergética da região

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Renato Cunha, presidente do Sindaçúcar-PERenato Cunha, presidente do Sindaçúcar-PE - Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

O governo dos Estados Unidos confirmou na última quarta-feira uma redução de 55.993 toneladas na cota brasileira de exportação de açúcar bruto com tarifa zero para o ano fiscal de 2027, que começa em 1º de outubro. O Brasil, que historicamente detinha uma cota de 155.990 toneladas, passa a contar com apenas 100 mil toneladas- uma queda de 35,5%. 

A decisão deve gerar um prejuízo estimado em US$ 30 milhões e impactar um setor que emprega cerca de 250 mil pessoas no Nordeste, região que concentra 100% das exportações brasileiras nessa modalidade. 

Os Estados Unidos mantiveram em 1,117 milhão de toneladas a cota total para a importação de açúcar bruto de cana em 2027. Desse total, 1,061 milhão de toneladas já havia sido distribuída entre os países exportadores em julho. 

A redução da parcela destinada ao Brasil foi a principal alteração para o novo ciclo, enquanto os demais fornecedores mantiveram volumes próximos aos de 2026. Parte do volume que deixou de ser destinado ao Brasil foi redistribuída para outros países. 

A República Dominicana recebeu 11.931 toneladas adicionais e passou a contar com uma cota de 189.343 toneladas. As Filipinas ganharam outras 9.151 toneladas, chegando a 145.235 toneladas. O restante foi dividido entre outros 26 países.

Ruptura 
Segundo Renato Cunha, presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool do estado de Pernambuco (Sindaçúcar-PE) e da Associação de Produtores de Açúcar, Etanol e Bioenergia (Novabio), a decisão frustra a expectativa das usinas nordestinas. 

Embora o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos já tivesse sinalizado, em julho, uma cota menor para o Brasil, o setor esperava renegociar o volume a ser embarcado em 2027.

Cunha classifica o corte como uma “ruptura intempestiva”, já que não decorreu de uma questão tarifária, mas da supressão de parte de uma cota homologada na Organização Mundial do Comércio (OMC). 

Segundo ele, o Brasil detém, desde 2014, participação no programa de cotas globais de importação com tarifa zero que a OMC determina - um mecanismo em vigor desde os anos 1960, quando o Nordeste começou a exportar açúcar aos Estados Unidos dentro dessa modalidade. 

Por força de uma lei brasileira de 1996, apenas as regiões Norte e Nordeste estão autorizadas a atender esses “mercados preferenciais” isentos de tarifa - critério definido por razões socioeconômicas e pela geração de empregos nessas regiões. 

Fora da cota, a tarifa cobrada pelos Estados Unidos supera os US$ 340 por tonelada, valor que Cunha descreve como proibitivo e que, na prática, funciona como barreira a exportações adicionais. 

Cadeia 
Para Renato, o efeito da redução não se limita às usinas. Produtores de cana e fornecedores ligados à cadeia também devem sentir o impacto, já que a queda de receita tende a pressionar o fluxo de caixa das indústrias e, por consequência, os preços pagos ao produtor. 

O dirigente estima que o Nordeste deve produzir cerca de 3 milhões de toneladas de açúcar na safra atual e contava com maior acesso ao mercado americano. 

Ele ressalta ainda que a região depende mais de mão de obra do que o Centro-Sul do país, o que amplia o risco sobre os postos de trabalho diretos e indiretos ligados ao setor sucroenergético- estimados em 250 mil.

 “É claro que não vamos perder tudo isso de receita, porque vamos buscar outros destinos, mas não pagam o mesmo preço”, afirmou Cunha, ao comentar as alternativas de mercado diante da redução da cota americana.

Negociação 
O setor sucroalcooleiro nordestino busca agora discutir a decisão com o governo brasileiro. 
“Eu tenho conversado com o Ministério da Indústria e Comércio (MDIC) e estamos vendo quais são os próximos passos”, disse. Além das conversas com o governo brasileiro, representantes do setor mantêm contato com refinarias e importadores dos Estados Unidos. 

“Nós temos contato com as refinarias, com os importadores americanos. Eles mandaram cartas dizendo que precisam importar açúcar do Nordeste do Brasil”, afirmou. 

Para o dirigente, a discussão sobre a cota de açúcar não deveria ser vinculada às negociações envolvendo o mercado de etanol. Segundo ele, os Estados Unidos têm interesse em ampliar o espaço para o etanol americano no mercado brasileiro, mas o setor não considera necessária a importação do produto.

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