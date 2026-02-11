A- A+

AEROPORTOS Costa Filho: interessadas no Galeão incluem Vinci, Inframerica, Aena, Zurich e operadora atual O governo federal finalizou, na semana passada, o encerramento do roadshow para o certame

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou que existem cerca de cinco empresas interessadas em participar do leilão do Aeroporto do Galeão, previsto para 30 de março. Como exemplos, citou Inframerica, Aena, Zurich, a atual operadora Changi e a Vinci, que também possui uma fatia do terminal carioca.

"A nossa expectativa é ter um grande leilão, que será muito importante para a consolidação do Galeão, um importante ativo brasileiro", afirmou o ministro, após a cerimônia de lançamento do Plano de Investimentos em Ampliação e Modernização de Aeroportos.

O governo federal finalizou, na semana passada, o encerramento do roadshow para o certame. Apesar de informar que se reuniu com seis empresas, os nomes das interessadas não haviam sido divulgados.

O certame será aberto ao mercado. No entanto, os acionistas privados das concessionárias Changi, de Cingapura, e Vinci, da França, que detêm 51% da RIOgaleão, deverão apresentar ao menos uma proposta no valor mínimo para participar da disputa.

O valor mínimo para o terminal será de R$ 932 milhões e deverá ser pago à vista. A vencedora assumirá o compromisso de pagar à União uma contribuição variável anual correspondente a 20% do faturamento bruto da concessão até 2039.

Além disso, a ganhadora será a única controladora do terminal, já que o acordo com o Tribunal de Contas da União (TCU) prevê o fim da participação acionaria da Infraero.



