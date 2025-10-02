Qui, 02 de Outubro

NOVOS MERCADOS

Costa Rica abre mercado para castanha-do-Brasil

Castanha, produto amazônico bastante procurado por consumidores estrangeiros Castanha, produto amazônico bastante procurado por consumidores estrangeiros  - Foto: Lilo Clareto/ISA/Direitos reservados

O Brasil poderá exportar castanha-do-Brasil para a Costa Rica, informaram o Ministério da Agricultura e o Ministério das Relações Exteriores (MRE), em nota conjunta. O aval sanitário é para entrada do produto brasileiro com e sem casca, segundo as pastas.

"A castanha-do-Brasil, um dos principais produtos da sociobiodiversidade amazônica, é extraída de forma sustentável por comunidades tradicionais e reconhecida internacionalmente por seu valor nutricional. Além de gerar renda e promover o desenvolvimento regional, a castanha contribui para a conservação da floresta em pé, fortalecendo a imagem do País como fornecedor de alimentos de qualidade e de origem sustentável", destacaram as pastas na nota.

O Brasil exportou US$ 272 milhões em produtos agropecuários para a Costa Rica em 2024, com destaque para cereais, farinhas, preparações e complexo soja, segundo dados da balança comercial

No ano, o País acumula 143 aberturas de mercados para produtos agropecuários nacionais.

