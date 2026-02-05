A- A+

Bitcoin Cotação do bitcoin registra menor nível desde a reeleição de Trump Moeda virtual sofre correção de 3,26% em meio à aversão ao risco e incertezas sobre a Lei CLARITY

A cotação do bitcoin operava em queda nesta quinta-feira (5) e a moeda virtual era negociada abaixo de 70.000 dólares pela primeira vez desde a eleição de Donald Trump, em novembro de 2024. O republicano promoveu a criptomoeda.

Após ser negociado brevemente a 69.821,18 dólares (367.800 reais), o bitcoin caía 3,26%, 70.256 dólares (370.100 reais) por volta das 11h55 GMT (8h55 de Brasília), prolongando sua queda vinculada à aversão dos investidores a ativos considerados de risco.

O valor das moedas digitais disparou após a eleição de Trump, considerado um grande incentivador do setor.

Um mês depois, o bitcoin, a criptomoeda de maior capitalização, chegou inclusive a superar pela primeira vez a marca de 100.000 dólares (526.000 dólares na cotação atual), um recorde celebrado publicamente por Trump.

Fiel à reputação de ativo extremamente volátil, o bitcoin retomou posteriormente sua alta e alcançou a cotação recorde de 126.251,31 dólares (665.000 reais), antes de sofrer uma correção.

Nos últimos dias, no entanto, o bitcoin foi muito afetado por um clima pessimista em vários mercados, em particular para as ações do setor de tecnologia e, inclusive, na áreas de metais preciosos.

Além disso, a criptomoeda também enfrenta as persistentes incertezas regulatórias, diante da análise de um projeto relativo às criptomoedas nos Estados Unidos, a chamada Lei CLARITY, atualmente travada no Senado.

"Os avanços esperados a respeito da lei não vieram", indica James Butterfill, analista da CoinShares.

