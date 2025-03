Cotação internacional do petróleo tem forte queda com aumento das reservas nos EUA

A- A+

Os preços do petróleo caíram fortemente nesta quarta-feira, pressionados pelo aumento das reservas dos Estados Unidos em um contexto de iminente chegada ao mercado de mais petróleo dos integrantes da Opep+, organização que reúne os maiores produtores mundiais.

O preço do barril Brent do Mar do Norte, referência usada no Brasil, para entrega em maio perdeu 2,45%, chegando a 69,30 dólares, após atingir durante o dia seu nível mais baixo desde dezembro de 2021. Enquanto isso, o WTI (referência americana) para abril recuou 2,86%, sendo negociado a US$ 66,31.

O relatório de reservas publicado nesta quarta-feira pela Agência de Energia dos Estados Unidos, que revelou um aumento em relação à semana anterior, “contribuiu para o sentimento baixista do mercado”, resumiu à AFP Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.

As reservas de petróleo aumentaram em 3,6 milhões de barris, muito acima dos 800 mil esperados pelos analistas. O presidente dos EUA, Donald Trump, reiterou ontem, em discurso ao Congresso americano, que pretende estimular o aumento da produção nacional de petróleo, no âmbito de sua política "Drill, baby, drill".

Esses dados dão um novo golpe a um “mercado desapontado” e “surpreso” com o anúncio, na noite de segunda-feira, de um aumento na produção da Opep+.

Tudo isso ocorre em um contexto de aumento de tarifas por parte dos Estados Unidos, o que faz os operadores temerem “uma alta nos preços e uma queda nos gastos do consumidor”, segundo Lipow.

— Isso afetará o crescimento econômico de toda a América do Norte, além da China, e freará a demanda por petróleo — antecipa o analista.

